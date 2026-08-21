가수 양지은이 ‘금타는 금요일’에서 꼴찌 탈출에 도전한다.
21일 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘금타는 금요일’ 35회에서는 트롯 톱스타들의 데스매치가 이어진다. 지난 방송에서는 진(眞) 정서주가 100점을 받은 뒤 ‘운명의 룰렛’을 통해 1위까지 올라섰다. 한 번의 100점으로 순위가 크게 달라질 수 있는 만큼 골든컵을 둘러싼 경쟁도 계속된다. 한때 골든컵 후보였던 진(眞) 양지은은 현재 최하위권에 머물고 있다. 양지은은 순위를 끌어올리기 위해 강진의 ‘땡벌’을 선곡한다. 무대를 본 원곡자 강진은 “역시 양지은은 양지은이다. 진은 그냥 되는 게 아니구나”라고 평가한다.
양지은의 상대는 미(美) 오유진이다. 오유진은 강진의 ‘삼각관계’를 부른다. 강진은 오유진의 무대를 본 뒤 “앞으로 저 대신 오유진 양이 이 노래를 많이 불렀으면 좋겠다”고 말한다.
두 사람은 리허설에서 큰 점수 차를 보였다. 양지은이 100점을 기록한 반면 오유진은 89점을 받았다. 본 무대에서도 양지은이 점수를 이어가 꼴찌에서 벗어날 수 있을지, 오유진이 결과를 뒤집을지가 관전 포인트다.
춘길과 미(美) 천록담의 맞대결도 펼쳐진다. 연이어 패하면서 황금별을 모두 잃은 춘길은 “100점 맞으면 한 방”이라며 승리를 노린다. 나훈아의 ‘사랑’을 선택한 춘길은 천록담을 상대로 지목한다. 천록담은 오기택의 ‘고향무정’으로 맞선다.
두 사람이 대결하는 것은 이번이 3주 연속이다. 멤버들은 “언제까지 싸우냐”, “저 정도면 사랑이다”라고 반응한다. 춘길이 천록담을 상대로 연패를 끊을지, 천록담이 다시 한번 승리를 가져갈지 주목된다.
‘금타는 금요일’은 매주 금요일 밤 10시에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
21일 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘금타는 금요일’ 35회에서는 트롯 톱스타들의 데스매치가 이어진다. 지난 방송에서는 진(眞) 정서주가 100점을 받은 뒤 ‘운명의 룰렛’을 통해 1위까지 올라섰다. 한 번의 100점으로 순위가 크게 달라질 수 있는 만큼 골든컵을 둘러싼 경쟁도 계속된다. 한때 골든컵 후보였던 진(眞) 양지은은 현재 최하위권에 머물고 있다. 양지은은 순위를 끌어올리기 위해 강진의 ‘땡벌’을 선곡한다. 무대를 본 원곡자 강진은 “역시 양지은은 양지은이다. 진은 그냥 되는 게 아니구나”라고 평가한다.
양지은의 상대는 미(美) 오유진이다. 오유진은 강진의 ‘삼각관계’를 부른다. 강진은 오유진의 무대를 본 뒤 “앞으로 저 대신 오유진 양이 이 노래를 많이 불렀으면 좋겠다”고 말한다.
두 사람은 리허설에서 큰 점수 차를 보였다. 양지은이 100점을 기록한 반면 오유진은 89점을 받았다. 본 무대에서도 양지은이 점수를 이어가 꼴찌에서 벗어날 수 있을지, 오유진이 결과를 뒤집을지가 관전 포인트다.
춘길과 미(美) 천록담의 맞대결도 펼쳐진다. 연이어 패하면서 황금별을 모두 잃은 춘길은 “100점 맞으면 한 방”이라며 승리를 노린다. 나훈아의 ‘사랑’을 선택한 춘길은 천록담을 상대로 지목한다. 천록담은 오기택의 ‘고향무정’으로 맞선다.
두 사람이 대결하는 것은 이번이 3주 연속이다. 멤버들은 “언제까지 싸우냐”, “저 정도면 사랑이다”라고 반응한다. 춘길이 천록담을 상대로 연패를 끊을지, 천록담이 다시 한번 승리를 가져갈지 주목된다.
‘금타는 금요일’은 매주 금요일 밤 10시에 방송된다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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