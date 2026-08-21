가수 양지은이 꼴찌 탈출에 도전한다. / 사진제공=TV조선 '금타는 금요일'

가수 양지은이 꼴찌 탈출에 도전한다. / 사진제공=TV조선 '금타는 금요일'

가수 양지은이 ‘금타는 금요일’에서 꼴찌 탈출에 도전한다.21일 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘금타는 금요일’ 35회에서는 트롯 톱스타들의 데스매치가 이어진다. 지난 방송에서는 진(眞) 정서주가 100점을 받은 뒤 ‘운명의 룰렛’을 통해 1위까지 올라섰다. 한 번의 100점으로 순위가 크게 달라질 수 있는 만큼 골든컵을 둘러싼 경쟁도 계속된다.한때 골든컵 후보였던 진(眞) 양지은은 현재 최하위권에 머물고 있다. 양지은은 순위를 끌어올리기 위해 강진의 ‘땡벌’을 선곡한다. 무대를 본 원곡자 강진은 “역시 양지은은 양지은이다. 진은 그냥 되는 게 아니구나”라고 평가한다.양지은의 상대는 미(美) 오유진이다. 오유진은 강진의 ‘삼각관계’를 부른다. 강진은 오유진의 무대를 본 뒤 “앞으로 저 대신 오유진 양이 이 노래를 많이 불렀으면 좋겠다”고 말한다.두 사람은 리허설에서 큰 점수 차를 보였다. 양지은이 100점을 기록한 반면 오유진은 89점을 받았다. 본 무대에서도 양지은이 점수를 이어가 꼴찌에서 벗어날 수 있을지, 오유진이 결과를 뒤집을지가 관전 포인트다.춘길과 미(美) 천록담의 맞대결도 펼쳐진다. 연이어 패하면서 황금별을 모두 잃은 춘길은 “100점 맞으면 한 방”이라며 승리를 노린다. 나훈아의 ‘사랑’을 선택한 춘길은 천록담을 상대로 지목한다. 천록담은 오기택의 ‘고향무정’으로 맞선다.두 사람이 대결하는 것은 이번이 3주 연속이다. 멤버들은 “언제까지 싸우냐”, “저 정도면 사랑이다”라고 반응한다. 춘길이 천록담을 상대로 연패를 끊을지, 천록담이 다시 한번 승리를 가져갈지 주목된다.‘금타는 금요일’은 매주 금요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr