가수 박진영이 오랜 시간 강조해온 인성 기준이 다시 주목받고 있다. / 사진=텐아시아DB, JYP엔터테인먼트

가수 박진영이 JYP엔터테인먼트 대표로서 오랜 시간 강조해온 인성 기준이 다시 주목받고 있다. 그룹 엑스디너리 히어로즈의 건일이 팬 비하 논란 이후 JYP와 결별한 가운데, 건일 측은 전속계약 해지에 동의한 적이 없다고 반박했다.최근 온라인상에서는 건일의 전 여자친구라고 주장하는 A씨가 건일과 나눈 대화와 녹취 등을 공개했다. 이 과정에서 건일이 일부 팬과 멤버들을 향해 부적절한 발언을 했다는 의혹이 제기됐다.JYP는 논란 이후 건일과 상호 합의하에 전속계약을 해지한다고 밝혔다. 하지만 건일 측은 지난 20일 "그룹에서 자진 탈퇴한 사실이 없으며 전속계약 해지에 동의한 바도 없다"고 반박했다. 사적인 자리에서 부적절한 표현을 사용한 점은 인정하면서도 팬들을 상대로 반복적으로 욕설하거나 멤버들을 험담했다는 의혹은 부인했다.양측의 주장이 엇갈리는 가운데 박진영이 소속 연예인들에게 강조해온 인성 기준도 다시 언급되고 있다. 박진영은 과거부터 진실, 성실, 겸손을 중요한 덕목으로 꼽으며 실력뿐 아니라 평소의 태도와 인성을 강조해왔다. 다만 건일 측이 계약 해지에 동의하지 않았다고 밝히면서 논란은 이어지고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr