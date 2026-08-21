사진=SNS 캡처

한 일본 유튜버가 그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산을 흉내 내며 눈찢기 동작을 해 인종차별 논란에 휩싸였다.21일 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 일본 유튜버 가믹스가 최산의 모습을 따라 한 영상이 확산하며 비판이 이어지고 있다.가믹스는 최근 에이티즈의 'BAD'(배드) 댄스 챌린지 영상을 공개했다. 영상에서 그는 축구 유니폼을 입은 채 최산의 표정과 동작을 재현하며 춤을 췄다. 그러던 중 가믹스는 손으로 양쪽 눈꼬리를 잡아당기는 행동을 했다.가믹스가 따라 한 것은 최산이 지난 9일 열린 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기에서 선보인 모습이다. 당시 시축자로 나선 최산은 경기장에서 에이티즈의 'BAD' 안무 일부를 선보였다. 가믹스는 최산이 당시 입었던 것과 같은 유니폼까지 착용하며 해당 장면을 따라 했다.문제가 된 눈꼬리를 양옆으로 잡아당기는 동작은 아시아인의 외모를 희화화할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별적 제스처다. 논란이 커지자 가믹스는 문제의 영상을 삭제했다. 별도의 사과나 해명은 내놓지 않은 것으로 전해졌다.2007년생인 가믹스는 일본 인플루언서다. 유튜브 구독자 약 112만 명, 인스타그램 팔로워 약 216만 명을 보유하고 있다.최산이 속한 에이티즈는 지난 6월 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트5)를 발매했다. 타이틀곡 'BAD'는 멜론 톱100에서 최고 8위, 주간 차트 10위에 올랐으며 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr