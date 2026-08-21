전현무의 29시간 카자흐스탄 무작정 여행 2탄이 공개된다./사진제공=MBC

전현무의 29시간 카자흐스탄 무작정 여행 2탄이 공개된다./사진제공=MBC

전현무가 5시간의 밤샘 운전에 이어 비포장도로, 산길까지 혹사 수준의 쉴틈 없는 여행을 이어간다.21일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 전현무의 29시간 카자흐스탄 무작정 여행 2탄이 공개된다.공개된 사진 속에는 전현무가 험난한 290km 여정 끝에 ‘콜사이 호수’를 영접한 순간이 담겼다. 간신히 숙소 체크인에 성공한 전현무는 설렘을 안고 방의 커튼을 여는데, 한눈에 보이는 에메랄드 빛 ‘콜사이 호수’의 풍광에 감탄을 터뜨린다.피곤함도 모른 채, ‘콜사이 호수’를 두 눈 가득 담던 전현무는 “공기청정기 100만 대가 안 부러워. 여기가 1등이다!”를 외치며 한동안 자리를 떠나지 못 한다. ‘콜사이 호수’를 더욱 가까이에서 본 그는 “천국이다!”라며 짧은 무작정 여행에 대한 아쉬움을 표현한다.전현무는 숙소에 체크인 한 지 4시간 만에 차에 올라 또 다른 목적지로 떠난다. 거친 비포장도로를 달려 마지막 목적지를 향하던 전현무는 자신 앞에 펼쳐진 대자연의 매력에 매료된다. 공개된 사진 속에는 직접 ‘자연인의 몸’이 되어 대자연을 온몸으로 느끼는 전현무의 모습이 담겼다. 그는 바닥이 훤히 보일 정도로 맑은 냇물로 목을 축이며 “물맛 좋다!”라며 행복해한다.전현무가 말을 타고 산길을 오르는 모습도 포착됐다. 그의 목적지가 어디일지, 카자흐스탄 무작정 여행의 마지막은 어떤 모습일지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr