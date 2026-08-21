하석진과 안희연의 고백으로 얽혀 있던 관계가 급변한다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마

하석진과 안희연의 고백으로 얽혀 있던 관계가 급변한다. / 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마

하석진과 안희연의 고백으로 얽혀 있던 관계가 급변한다.오는 22일과 23일 방송되는 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 9, 10회에서는 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)이 각각 장서현(이주연 분), 조흥식(배정남 분)에게 마음을 고백한 이후의 이야기가 그려진다.앞서 조흥식은 한규림의 아들을 구하려다 다쳤고, 장서현은 김무진을 감싸다 알레르기 음식을 먹고 쓰러졌다. 자신을 위해 희생한 상대를 바라보던 김무진과 한규림의 마음에도 변화가 생겼다. 결국 김무진은 오랫동안 자신만을 바라본 장서현에게 진심을 전했고, 한규림 역시 곁을 지켜온 조흥식에게 마음을 고백했다.21일 공개된 스틸에는 김무진의 고백을 들은 뒤 혼란에 빠진 장서현의 모습이 담겼다. 김무진은 이전과 달리 단호한 표정을 짓고 있는 반면 장서현은 복잡한 감정을 드러낸다. 두 사람의 관계에도 예상하지 못한 변수가 생길 예정이다.한규림의 고백을 받은 조흥식 역시 당황한 기색을 감추지 못한다. 얼굴이 붉어진 채 고민에 빠진 조흥식이 오랫동안 알고 지낸 한규림의 갑작스러운 고백에 어떤 답을 내놓을지 관심이 쏠린다.이 가운데 한규림에게 또 다른 위기가 찾아온다. 공개된 사진 속 한규림은 식은땀을 흘리며 창백한 얼굴로 쓰러져 있다. 고통스러운 표정을 짓고 있는 만큼 그에게 무슨 일이 생긴 것인지 궁금증을 자아낸다.한규림의 동생 한규영(박유나 분)과 김무진의 누나 김윤진(미람 분)의 만남도 포착됐다. 그동안 별다른 접점이 없었던 두 사람이 마주 앉은 이유와 이 만남이 김무진, 한규림을 둘러싼 관계에 어떤 영향을 미칠지도 주목된다.'사랑이 온다' 9회는 오는 22일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr