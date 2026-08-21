제니 / 사진 제공=OA

그룹 블랙핑크 제니(JENNIE)가 오는 28일 새 디지털 EP로 돌아온다.제니는 21일 공식 SNS를 통해 오는 28일 오후 1시 새 디지털 EP 'Fallen Angel (Digital EP)'(폴른 엔젤)을 발매한다고 밝혔다. 이와 함께 커버 아트와 트레일러 영상도 게시했다.이번 EP에는 타이틀곡 'FALLEN ANGEL'을 비롯해 'HEAVEN'(헤븐), 지난 7월 선보인 'Less than a Lover'(레스 댄 어 러버)까지 총 3곡이 담긴다. 제니는 팬들과 올여름을 함께 기억하고 싶은 마음을 이번 앨범에 녹였다.커버 아트에는 꽃밭을 배경으로 흰 드레스를 입은 제니의 모습이 담겼다. 제니의 머리 위로 앨범명 'Fallen Angel'이 왕관을 연상시키는 형태로 자리해 신비로운 분위기를 더한다.함께 공개된 트레일러는 동화 같은 몽환적인 장면과 한 소녀의 내레이션으로 시작한다. "나처럼 눈을 감아봐. 우린 날 수 있어. 아주 자유롭게 말이야"라는 목소리에 이어 여러 장면이 빠르게 교차하고, 영상 후반부에는 제니가 카메라를 응시하는 모습과 함께 타이틀곡 음원 일부가 공개됐다.지난 7월 디지털 싱글 'Less than a Lover'를 발표한 제니는 약 한 달 만에 새 EP로 음악 활동을 이어간다. 앞서 글로벌 페스티벌 무대를 통해 미공개 곡을 선보여 온 가운데, 이번 'Fallen Angel (Digital EP)'을 통해 그간 예고했던 새로운 음악을 선보인다.제니의 새 디지털 EP 'Fallen Angel (Digital EP)'은 오는 28일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr