사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 K리그 경기장을 찾는다.온앤오프는 오는 22일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러지는 전북현대모터스FC와 울산 HD FC의 맞대결에서 시축과 하프타임 축하 공연을 맡는다. 이날 멤버들은 경기 시작 전 시축 행사에 참여한 뒤, 하프타임에 무대를 펼칠 예정이다.온앤오프는 소속사 케이아이 엔터테인먼트를 통해 "뜻깊은 자리에 함께할 수 있어 정말 기쁘고 설렌다"며 "경기장을 찾은 모든 분이 함께 즐길 수 있는 시간이 될 수 있도록 하프타임 공연도 열심히 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.앞서 온앤오프는 지난 6월 정규 2집 Part.2 'ONF:MY SELF'(온앤오프:마이 셀프)를 발표했다. 해당 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트 상위 10위권에 들었으며, 타이틀곡 뮤직비디오는 조회수 1350만 회를 넘겼다.한편 온앤오프는 오는 9월 대만 타이베이와 일본 도쿄에서 팬미팅을 열고 해외 일정을 소화할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr