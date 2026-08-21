사미자가 삼성전자 이재용 회장을 만났던 일화를 공개했다. / 사진='오미자 말고 사미자' 유튜브 캡처

사미자가 삼성전자 이재용 회장을 만났던 일화를 공개했다. / 사진='오미자 말고 사미자' 유튜브 캡처

배우 사미자가 과거 삼성전자 이재용 회장의 중학생 시절을 직접 목격했던 특별한 일화를 공개했다.최근 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 사미자가 남편과 데이트하는 모습이 담긴 영상이 게재됐다. 과거 KBS, MBC와 함께 3대 방송사로 꼽히던 TBC(동양방송)의 전속 배우였던 사미자는 당시 방송사 측의 남다른 총애를 받아 삼성에 큰 행사가 있으면 초대받았다고 회상했다.이재용 회장 역시 이 행사 중 한 곳에서 목격했다. 사미자는 "당시 중학교 3학년이던 이재용 회장이 여동생 이부진 사장 등 동생들의 손을 잡고 행사장으로 들어왔다"라고 말했다. 그는 "어떻게 저렇게 잘생길 수 있을까 싶었다"며 감탄했다.사미자는 이 회장을 떠올리며 "얼굴이 빨개진 채로 여동생 둘의 손을 이렇게 딱 잡고 있더라"고 말했다. 사미자는 이재용 회장의 중학교 3학년 때 얼굴이 아직도 떠오른다며 엄마 같은 마음으로 보게 된다고 털어놨다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr