'오늘부터 굽뚱'이 베일을 벗었다./사진제공=코미디TV

'오늘부터 굽뚱'이 베일을 벗었다./사진제공=코미디TV

6년 만에 돌아온 코미디TV 예능 ‘맛있는 녀석들’의 스핀오프 ‘오늘부터 굽뚱’이 첫발을 내디뎠다.‘오늘부터 굽뚱’은 김준현의 첫 단독 스핀오프 프로그램이다. 고기에 진심인 김준현이 실제 고깃집의 ‘일일 아르바이트생’으로 변신해 손님들의 고기를 직접 구워주는 알바체험형 예능이다.지난 20일 첫 공개된 ‘오늘부터 굽뚱’에서 김준현은 본격적인 고기 굽기에 앞서 정육 현장을 찾아 고기 손질과 정형 과정을 배웠다. 부챗살, 차돌, 등심은 물론 멍에살, 낙엽살, 서대살 등 다양한 부위를 맛보고 특징을 익히는가 하면 정육 기술까지 배우며 열정을 불태웠다.이어 고깃집으로 이동한 김준현은 손님들의 테이블을 돌며 고기를 구워주고, 부위별 특징에 맞는 굽기 방법과 자신만의 노하우를 전수했다. 말돈 소금으로 밑간을 하고 트러플 오일을 더하는 등 고기의 맛을 살리는 ‘굽팁’을 소개하고, 손님들이 원하는 크기에 맞춰 고기를 잘라주는 세심함까지 보여줬다.김준현은 “첫 회가 잘 돼야 여러분들과 이어나가는 것이고, 2회 촬영 계획은 없다. 반응을 보고 가는 거다”라고 밝혔다. 21일 오전 기준, '오늘부터 굽뚱'은 약 5000회 조회수를 기록했다. 올해 '맛있는 녀석들' 유튜브 채널에서 공개된 영상의 상위권 조회수가 3~4만회를 기록했던 만큼, '오늘부터 굽뚱'의 현재 조회수는 성공적인 수치라고 보기는 어렵다. 이에 ‘오늘부터 굽뚱’이 다음 회로 이어질 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr