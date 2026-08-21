'오늘부터 굽뚱'이 베일을 벗었다./사진제공=코미디TV
'오늘부터 굽뚱'이 베일을 벗었다./사진제공=코미디TV
6년 만에 돌아온 코미디TV 예능 ‘맛있는 녀석들’의 스핀오프 ‘오늘부터 굽뚱’이 첫발을 내디뎠다.

‘오늘부터 굽뚱’은 김준현의 첫 단독 스핀오프 프로그램이다. 고기에 진심인 김준현이 실제 고깃집의 ‘일일 아르바이트생’으로 변신해 손님들의 고기를 직접 구워주는 알바체험형 예능이다.

지난 20일 첫 공개된 ‘오늘부터 굽뚱’에서 김준현은 본격적인 고기 굽기에 앞서 정육 현장을 찾아 고기 손질과 정형 과정을 배웠다. 부챗살, 차돌, 등심은 물론 멍에살, 낙엽살, 서대살 등 다양한 부위를 맛보고 특징을 익히는가 하면 정육 기술까지 배우며 열정을 불태웠다.
'오늘부터 굽뚱'이 베일을 벗었다./사진제공=코미디TV
'오늘부터 굽뚱'이 베일을 벗었다./사진제공=코미디TV
이어 고깃집으로 이동한 김준현은 손님들의 테이블을 돌며 고기를 구워주고, 부위별 특징에 맞는 굽기 방법과 자신만의 노하우를 전수했다. 말돈 소금으로 밑간을 하고 트러플 오일을 더하는 등 고기의 맛을 살리는 ‘굽팁’을 소개하고, 손님들이 원하는 크기에 맞춰 고기를 잘라주는 세심함까지 보여줬다.

김준현은 “첫 회가 잘 돼야 여러분들과 이어나가는 것이고, 2회 촬영 계획은 없다. 반응을 보고 가는 거다”라고 밝혔다. 21일 오전 기준, '오늘부터 굽뚱'은 약 5000회 조회수를 기록했다. 올해 '맛있는 녀석들' 유튜브 채널에서 공개된 영상의 상위권 조회수가 3~4만회를 기록했던 만큼, '오늘부터 굽뚱'의 현재 조회수는 성공적인 수치라고 보기는 어렵다. 이에 ‘오늘부터 굽뚱’이 다음 회로 이어질 수 있을지 주목된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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