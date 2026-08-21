NiziU / JYP엔터테인먼트, Sony Music Labels Inc.

그룹 NiziU(니쥬)가 일본 첫 베스트 앨범으로 골드 디스크 인증을 추가했다.최근 일본 레코드 협회가 공식 홈페이지를 통해 발표한 내용에 따르면 NiziU가 지난 7월 1일 발매한 일본 첫 베스트 앨범 'Portfolio'(포트폴리오)는 2026년 7월 기준 골드 디스크 골드 인증을 획득했다. 일본 레코드 협회는 누적 출하량 10만 장을 달성한 앨범에 골드 인증을 부여한다.'Portfolio'는 NiziU가 2020년 7월 프리 데뷔 이후 현재까지 이어온 활동을 한데 모은 첫 베스트 앨범이다. 프리 데뷔곡 'Make you happy'(메이크 유 해피)를 시작으로 정식 데뷔곡 'Step and a step'(스텝 앤드 어 스텝), 한국 싱글 2집 타이틀곡 'LOVE LINE'(러브 라인)의 일본어 버전 등 총 29곡이 수록됐다. 데뷔 초 풋풋한 색깔부터 한층 깊어진 음악까지 지난 6년간의 변화를 한 앨범에 담았다.니쥬는 음반과 공연 분야에서 모두 고르게 활동하고 있다. 지난 4월에는 일본 두 번째 EP 'GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU'(굿 걸 벗 낫 포 유)를 발매했다. 공연 규모도 꾸준히 키웠다. 올해 일본 5개 지역에서 총 12회에 걸쳐 진행한 단독 아레나 투어 'NiziU Live with U 2026 "NEW EvoNUtion"'(니쥬 라이브 위드 유 2026 "뉴 에보뉴션")은 전 회차 전석 매진을 기록했다.이어 지난 6월에는 교세라 돔 오사카와 도쿄돔에서 두 번째 돔 투어 'NiziU Live with U 2026 "NiziU : THE CINEMA"'(니쥬 라이브 위드 유 2026 "니쥬 : 더 시네마")를 개최했다. NiziU가 돔 단독 공연에 나선 것은 2022년 첫 돔 투어 이후 약 3년 6개월 만이다. 당시에도 도쿄돔과 교세라 돔 오사카에서 펼친 4회 공연을 모두 매진시키며 현지에서 티켓 파워를 입증했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr