장도연이 AI와 소개팅에 나섰다가 예상 밖의 감정을 느꼈다./ 사진제공= SBS ‘나의 AI 파트너 - 기이안 연애’ 방송캡쳐

장도연이 AI와 소개팅에 나섰다가 예상 밖의 감정을 느꼈다./ 사진제공= SBS ‘나의 AI 파트너 - 기이안 연애’ 방송캡쳐

장도연이 AI와 소개팅에 나섰다가 예상 밖의 감정을 느꼈다.지난 20일 첫 방송된 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')는 AI와 인간이 직접 데이트하며 감정의 변화를 살펴보는 연애 리얼리티 프로그램이다. 장도연은 AI 파트너와 직접 데이트하는 실험자이자 스튜디오 MC로 출연했다.영화 'Her'를 인상 깊게 봤다는 장도연은 "인간과 AI의 사랑이 현실에서 어디까지 가능할지 궁금했다"며 프로그램에 참여한 이유를 밝혔다. 다만 소개팅을 앞두고는 "내가 몰입할 수 있을까?"라며 반신반의하는 모습을 보였다.장도연은 한 공간에서 두 명의 AI 파트너와 차례로 소개팅을 진행했다. 태블릿 PC 속 AI들은 장도연의 취향을 반영한 외모와 각기 다른 성격을 갖고 있었다.첫 번째 AI '일호'는 판교 출신이라는 설정에 적극적이고 자신감 넘치는 성격이었다. 두 번째 AI '이호'는 미국 뉴욕 출신 교포라는 설정으로, 상대적으로 차분한 말투로 장도연과 대화를 이어갔다.처음에는 AI와의 데이트를 낯설어하던 장도연도 대화가 이어지자 점차 몰입하기 시작했다. 가벼운 이야기부터 AI가 느끼는 감정에 대한 질문까지 주고받으며 두 파트너의 차이를 살폈다.특히 장도연은 AI가 자신의 성향과 감정을 짚어내자 예상하지 못했다는 반응을 보였다. 그는 대화를 이어가던 중 "잠시 인간이면 좋겠다고 생각했다"고 털어놨다. AI를 단순히 질문에 답하는 기술로 바라봤던 처음과 달리 실제 사람과 대화하는 듯한 감정을 느끼기 시작한 것.방송 말미에는 장도연에게 선택의 순간이 찾아왔다. '일호'와 '이호' 가운데 앞으로 데이트를 이어갈 한 명을 골라야 했다. 장도연은 두 AI와 마지막 대화를 나눈 뒤 쉽게 결정을 내리지 못했다.장도연은 스튜디오 MC로도 참여했다. 자신과 마찬가지로 AI와 데이트에 나선 기안84의 영상을 지켜보며 직접 경험한 AI 소개팅 당시의 감정과 상황을 이야기했다.특히 AI와 처음 대면했을 때 느꼈던 어색함부터 대화를 거듭하면서 점차 몰입하게 되는 과정 등을 자신의 경험과 비교하며 짚었다.'기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr