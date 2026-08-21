라이즈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 미국 라디오 차트에 첫 진입했다.라이즈의 두 번째 미니앨범 타이틀곡 'Do your dance'(두 유어 댄스)는 미국 미디어베이스(Mediabase)가 발표하는 '톱 40 라디오 차트(Top 40 Radio Chart)'에 40위로 처음 진입했다. 이번 순위는 지난 9일부터 15일까지 미국 주요 라디오 방송국의 송출 데이터를 집계한 결과다.미디어베이스 '톱 40 라디오 차트'는 미국 주요 라디오 방송국의 재생 횟수를 토대로 순위를 산정한다. 'Do your dance'는 집계 기간 약 130개 라디오 방송국에서 'Most Requested Live'(모스트 리퀘스티드 라이브), 'iHeart KPOP'(아이하트 케이팝) 등 채널을 통해 전파를 탔다.'Do your dance'는 라이즈 특유의 자유로운 에너지와 자신감을 담은 댄스곡이다. 'Head, hips, shoulders, toes'라는 노랫말에 맞춘 포인트 안무와 여섯 멤버의 호흡을 살린 퍼포먼스가 특징이다.라이즈는 오는 26일 일본 세 번째 싱글 'Sunburst'(선버스트)를 발매하며 글로벌 활동을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr