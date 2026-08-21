박재범과 다영이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

박재범과 다영이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 박재범과 다영이 두 사람을 둘러싼 열애설에 직접 입을 연다.21일 방송되는 KBS2 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 박재범, 박소담, 다영, 세이마이네임(SAY MY NAME)이 출연한다.'더 시즌즈' 1대 MC였던 박재범은 듀엣 코너 '두 사람'에 출연해 9대 MC 성시경과 만난다. 두 사람은 '소주 한 잔'을 함께 부르며 듀엣 무대를 선보인다. 박재범은 과거 'Yesterday(예스터데이)' 발매 후 불거졌던 결혼 의혹에 대해서도 직접 이야기한다. 사랑에 있어 헌신적인 자신의 연애관을 밝히며 관련 이야기를 이어간다.최근 근황을 전하기도. 박재범은 "작년에 인대 60~70%가 찢어졌다"고 밝히며 콘서트를 위해 매주 연습하고 있다고 말한다. 성시경의 요청을 받은 그는 신발까지 갈아 신고 즉석에서 고난도 비보잉을 선보인다.다영은 프로그램 제작진에게 직접 다이렉트 메시지(DM)를 보내 출연 의사를 밝혔던 일화를 공개한다. 성시경은 "제작진도 이런 게스트는 처음이라더라"고 말한다. 또 다영은 매일 오전 5시에 일어나 운동과 공부, 연습을 이어가는 일상을 공개해 눈길을 끈다.박재범과 다영은 자신들을 둘러싼 열애설에 대한 생각을 이날 방송에서 직접 밝힌다. 이어 'FLIRTY' 무대까지 함께 선보이며 호흡을 맞춘다. 한편 두 사람은 최근 SNS에 다정한 모습이 담긴 사진을 공개하면서 열애설에 휩싸인 바 있다. 공개된 사진에는 박재범과 다영이 서로 밀착해 스킨십을 하는 모습 등이 담겨 화제를 모았다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 11시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr