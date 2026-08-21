김성수와 박소윤이 여수 여행에서 속마음을 털어놓는다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

김성수와 박소윤이 여수 여행에서 속마음을 털어놓는다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

‘신랑수업2’ 김성수와 박소윤이 여수 여행을 떠나 서로의 속마음을 털어놓는다.21일 방송되는 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 김성수와 박소윤이 여수로 여행을 떠나는 모습이 공개된다.앞서 두 사람은 커플 심리상담을 통해 서로 다른 성향으로 인해 관계에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. 당시 상담가는 두 사람에게 함께 여행을 떠나 깊은 대화를 나눠볼 것을 권했다. 이에 김성수는 박소윤과 함께 여수로 향한다.여행 초반 두 사람 사이에는 어색한 분위기가 이어진다. 김성수는 분위기를 풀기 위해 미리 알아본 여수 관련 이야기를 꺼내고, 박소윤 역시 점차 웃음을 보인다.김성수는 박소윤이 좋아하는 돌문어를 먹기 위해 식당도 예약한다. 식사 중에는 박소윤을 위해 직접 생선 살을 발라준다. 다만 시력이 좋지 않아 생선 살을 제대로 발라내지 못하는 모습으로 웃음을 더한다.이후 두 사람은 요트를 타며 시간을 보낸다. 박소윤은 “부자가 된 것 같다”며 만족감을 나타낸다.김성수는 요트에서 지난 심리상담 이후 어떤 기분이 들었는지 박소윤에게 묻는다. 박소윤은 “좀 슬펐어”라고 답한 뒤 당시 자신이 느꼈던 감정을 설명한다.김성수 역시 그동안 말하지 못했던 생각을 밝힌다. 그는 “소윤이에게 ‘예민하다’라는 이야기를 종종 듣곤 했는데, 그럴 때마다 견디기 힘든 부분이 있었던 게 사실”이라고 말한다.두 사람의 대화를 지켜보던 특별 게스트 배우 김정은은 “너무 복잡하게 생각하는 게 좋지는 않은 것 같다”며 우려를 나타낸다. 이승철과 탁재훈도 “현재 두 사람의 분위기가 약간은 당황스러운 게 사실”이라며 두 사람의 관계를 지켜본다.‘신랑수업2’는 매주 금요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr