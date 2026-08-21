윤종신이 성시경에게 새로운 곡을 건넸다가 거절당한 일화를 공개한다./사진=텐아시아DB

윤종신이 성시경에게 새로운 곡을 건넸다가 거절당한 일화를 공개한다./사진제공=KBS

윤종신이 성시경에게 새로운 곡을 건넸다가 거절당한 일화를 공개한다.21일 방송되는 KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투') 6회에서는 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 본선 C조 스페셜 MC 권유리, 본선 D조 성시경이 인생 팀메이트들을 만난다.'해투'는 유재석, 장항준, 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 이야기를 듣고 음악을 통해 조명하는 스토리텔링 음악 오디션 프로그램이다.윤종신은 최근 성시경에게 곡을 건넸다가 거절당한 일화를 공개한다. 두 사람은 그동안 '넌 감동이었어', '거리에서' 등을 함께하며 작곡가와 가수로 호흡을 맞춰왔다.윤종신은 과거 작업 당시를 떠올리며 "'거리에서' 데모를 부를 때 '돈 벌어라이'로 불렀다. 그랬더니 진짜 돈 벌었다"고 명곡 탄생 비화를 밝힌다.향후 음반 계획에 대한 이야기가 나오자 윤종신은 "최근에 시경이한테 곡을 줬는데 거절당했다"고 털어놓는다. 이어 "나는 명곡 타율 왕은 아니다. 그냥 곡을 많이 내는 것"이라고 덧붙인다.이를 듣던 유재석은 윤종신이 작곡한 '영계백숙'을 자신의 애창곡으로 꼽는다. 그는 "어떤 작곡가가 영계백숙으로 곡을 만들겠냐? 형 이건 명곡이야~"라며 윤종신을 치켜세운 뒤 "시경이가 거절한 곡 다 나한테 줘"라고 요청한다.유재석의 제안에 성시경도 견제에 나서며 곡을 둘러싼 경쟁이 벌어진다. 윤종신은 "남는 곡 많다. 음원 카탈로그 보내겠다"며 유재석을 향한 적극적인 영업에 나선다.성시경이 거절한 곡을 계기로 음악 파트너 자리를 둘러싼 유재석, 윤종신, 성시경의 신경전이 이어진 가운데 세 사람의 대화는 이날 방송에서 공개된다.'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr