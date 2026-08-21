이수현이 과거 당뇨 전 단계 진단을 받았다고 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

이수현이 과거 당뇨 전 단계 진단을 받았다고 털어놨다. / 사진='침착맨' 유튜브 캡처

그룹 악뮤(AKMU)의 이수현이 과거 당뇨 전 단계라는 진단을 받고 다이어트를 시작했다고 털어놨다.최근 유튜브 채널 '침착맨'에는 '혼자 놀러온 AKMU 이수현 초대석'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이수현은 평소 먹는 식성부터 건강을 위해 다이어트를 본격적으로 결심하게 된 비하인드 스토리까지 고백해 눈길을 끌었다.이수현은 체중이 크게 늘었던 시기, 몸의 이상을 직감하면서도 두려움에 현실을 회피했다고 털어놨다. 이수현은 "내 상태를 계속 외면했다. 살이 너무 많이 쪘었고 '내가 건강할 리가 없겠다'는 생각에 오히려 병원에 안 갔다"고 고백했다.이수현은 "(몸 상태를) 마주할 때가 됐다고 생각했을 때 병원에 가서 피검사를 했는데 당뇨 전 단계라고 하더라"고 설명했다. 그는 "내 나이가 이렇게 어린데 진짜 건강에 적신호가 왔구나 싶었다"고 말했다.열심히 운동하고 식단을 관리하며 살을 뺀 끝에 현재는 모든 수치가 정상적으로 돌아왔다. 이수현은 지금은 화면에 예쁘게 나오고 싶은 것도 아니라며 평생을 건강하게 살고 싶다고 포부를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr