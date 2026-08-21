그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 세 번째 싱글 'can’t go back'을 공개하고 컴백 활동에 나섰다.오드유스는 지난 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 'can’t go back'의 음원과 동명의 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다.'can’t go back'은 뒤돌아보지 않고 자신이 원하는 방향을 향해 나아가겠다는 메시지를 담은 곡이다. 오드유스가 데뷔 후 처음 선보이는 여름 시즌 싱글로, 기존의 당당하고 자유로운 팀 이미지에 청량한 분위기를 더했다.뮤직비디오에는 여름을 연상시키는 색감과 키치한 스타일링을 활용해 곡의 분위기를 담았다.특히 이번 곡에는 프로듀싱팀 스윗튠(SWEETUNE)이 참여했다. 스윗튠은 카라의 '미스터', 'STEP', 인피니트의 '내꺼하자', '추격자' 등 여러 K팝 곡을 작업한 팀이다.오드유스는 음원과 뮤직비디오 공개에 이어 음악방송 활동에도 돌입한다. 20일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 21일 KBS2 '뮤직뱅크', 22일 MBC '쇼! 음악중심', 23일 SBS '인기가요'에 출연해 신곡 무대를 선보인다.데뷔 후 첫 여름 시즌 싱글을 내놓은 오드유스가 'can’t go back'을 통해 어떤 반응을 얻을지 관심이 쏠린다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr