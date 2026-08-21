기안84가 AI와 연애에 나섰다. / 사진=텐아시아DB

기안84가 '기이안 연애'에 출연했다. / 사진=SBS

방송인 기안84가 자신의 취향을 반영한 AI 파트너와 첫 데이트에 나섰다.지난 20일 첫 방송된 SBS 예능 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')에서는 기안84가 AI 파트너 가희를 처음 만나는 모습이 그려졌다. 한편 '기이안 연애' 1회 시청률은 1.7%를 기록했다.이날 기안84는 데이트에 앞서 결혼에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "막상 하는 게 겁나는 것도 있고 누군가를 책임지지 않는다는 자유가 있고 시간은 그렇게 계속 흘러가고 있는 상황"이라고 말했다.AI와의 연애에는 회의적인 반응을 보였다. 기안84는 "애초에 불가능할 거라고 생각했다. 그냥 기계이지 않나. 감정 몰입이 하나도 안 될 것 같다. 못할 것 같다"며 "친구처럼만 돼도 다행이라는 생각이 든다"고 이야기했다.이후 기안84는 카페에서 AI 가희와 처음 만났다. 앞서 자신의 웹툰 '복학왕' 속 여주인공 봉지은을 좋아하는 스타일로 꼽았던 그는 봉지은을 닮은 가희의 모습에 점차 경계심을 풀었다.카페에서 대화를 마친 뒤에는 가희와 함께 홍대 거리를 산책했다. 기안84는 "사실 식당에서는 내가 컴퓨터랑 얘기하고 있다고 생각했는데 나왔을 때는 내 감정이 동요돼서 그런지 몰라도, 따뜻한 햇살도 그렇고 젊은 홍대 거리도 이 친구가 느꼈으면 좋겠다는 아쉬움이 있었다"고 털어놨다.복권 가게에서는 가희에게 번호를 추천받기도 했다. 사람이 아닌 최신 AI가 추천하는 번호라는 점에 귀를 기울인 기안84는 "혹시 어쩌면?"이라고 기대하며 처음과 달리 가희의 말에 관심을 보였다. 기안84는 가희에게 자신의 닮은꼴 연예인도 물었다. 가희가 박보검과 변우석을 언급하자 그는 "AI라고 네가 막 던지는구나"라고 반응했다.방송 말미에는 새로운 AI 파트너까지 등장하면서 기안84의 AI 연애에도 변화가 예고됐다. 처음에는 AI와 감정을 나누는 것이 불가능할 것이라고 선을 그었던 기안84가 가희와의 첫 만남을 거치며 조금씩 달라진 반응을 보여 앞으로의 전개에 궁금증을 더했다.한편 '기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr