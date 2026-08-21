개그우먼 정선희가 과거 나영석 PD와 함께했던 '여걸파이브' 촬영 당시 매일 울었다고 털어놓는다./ 사진=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

개그우먼 정선희가 과거 나영석 PD와 함께했던 '여걸파이브' 촬영 당시 매일 울었다고 털어놓는다./ 사진=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

개그우먼 정선희가 과거 나영석 PD와 함께했던 '여걸파이브' 촬영 당시 매일 울었다고 털어놓는다.21일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 38년 지기인 개그우먼 김지선과 정선희가 출연한다.이날 정선희는 자신의 첫 예능 프로그램이었던 '여걸파이브' 출연 당시를 떠올린다. '여걸파이브'는 나영석 PD가 연출에 참여했던 프로그램으로, 정선희는 3년 넘게 출연했다.정선희는 평소 내성적인 성격과 달리 프로그램에서는 게스트를 거칠게 대해야 하는 캐릭터를 맡으면서 어려움을 겪었다고 밝힌다. 그는 "3년 넘게 '여걸파이브'를 촬영하며 퇴근길에 매일 울었다"고 털어놓는다. 자신의 실제 성격과 방송에서 요구받는 캐릭터 사이에서 적지 않은 부담을 느꼈다는 것.당시 함께 출연했던 조혜련에 대해서도 언급한다. 정선희는 자신보다 훨씬 파이팅이 넘쳤던 조혜련의 모습을 회상하며 당시 촬영 현장에 얽힌 이야기를 전한다.김지선은 네 아이를 출산했던 당시를 돌아본다. 30대에 네 차례 출산한 그는 '스치면 베이비', '신이 내린 자궁' 등의 별명을 얻기도 했다. 김지선은 "34살에 첫아이를 출산한 후 몸에 채찍질을 해가며 아이를 낳았다"고 말한다.남편과의 부부 관계에 대해서도 거침없이 이야기한다. 김지선은 다산의 비결을 설명하던 중 "남편은 투수고 나는 포수"라고 표현하며 네 아이를 출산하게 된 과정과 분만실에서 있었던 일화를 공개한다.'옥탑방의 문제아들'은 21일 오후 10시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr