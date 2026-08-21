이호선이 쪼잔 아내에게 일침을 가했다./사진제공=JTBC

이호선이 쪼잔 아내에게 일침을 가했다./사진제공=JTBC

이호선이 쪼잔 아내에게 일침을 가했다.지난 20일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 마지막 부부인 ‘쪼잔 부부’의 남은 가사조사와 눈물의 심층 부부 상담 현장이 공개됐다.이날 방송에서는 쪼잔 부부의 사연과 여론 대반전 전말이 펼쳐졌다. 6살 아들과 아이스크림 꼭지로 기싸움을 벌이고 이혼을 언급했던 남편의 모습에 서장훈 소장은 “그걸로 이혼했으면 국내 최초”라며 기함했지만, 이어 공개된 남편 측 영상은 스튜디오를 숙연하게 만들었다.디스크 통증이 심해 운동하게 해달라는 남편에게 “육아가 운동”이라며 일축한 아내의 태도는 물론, 과거 아내의 재촉 속에 발생했던 트럭 전복 사고 당시 “내 핑계를 대냐”는 아내의 차가운 반응에 남편이 상처를 받았던 사실이 공개됐다.6년간 부부관계가 없었음에도 16개월 둘째 아이가 존재했던 출생 미스터리의 실체는 ‘부부관계 없이 진행한 시험관 시술’이었던 것으로 밝혀졌다. 이에 이동건 가사조사관은 “남편의 자존감이 완전히 떨어졌을 것”이라며 남편의 외로움을 대변했다.첫째 아이마저 아빠를 때릴 정도로 가정 내에서 철저히 소외당하던 남편의 서러운 현실과 경제적 기여도를 이유로 아내가 남편을 무시해 온 정황도 공개됐다. 서장훈 소장마저 “저 같아도 삐질 것 같다”며 남편의 편을 들었고, 스튜디오에는 깊은 탄식과 동정표가 쏟아졌다.이호선 상담가와 진행한 개인 및 부부 상담에서는 깊게 쌓인 상처가 터져 나왔다. 남편은 이호선 상담가 앞에서 속마음을 털어놓으며 마치 실연당한 사람처럼 수건을 꺼내 오열했다. 남편에게 배신감을 느꼈다는 아내에게는 “배신은 아내가 했다”며 일침했다.매서운 일침도 잠시, 이호선 상담가는 “이곳엔 악당이 없고 지친 두 사람만 있다”며 아내를 따뜻하게 다독이며, 퇴근하는 남편을 반갑게 맞아주고 인정하는 말을 건네는 ‘안아주기’ 솔루션을 제시했다. 이후 오랜 시간 엇갈렸던 두 사람은 마침내 서로에게 손을 내밀고 진심 어린 위로를 건넸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr