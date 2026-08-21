BIGBANG "BiiiG" MV / YG Entertainment

그룹 빅뱅이 사흘 동안 고양종합운동장 주경기장에서 20주년 기념 월드투어 'BIGBANG 2026~2027 WORLD TOUR 'XX : COSMOS' IN GOYANG'을 연다.21일부터 시작되는 이번 공연에서는 지난 대표곡들과 멤버별 솔로 무대를 비롯해 신곡 'BiiiG' 무대를 처음으로 공개한다.멤버들은 세트리스트 구성과 무대 디자인, 연출 작업에 직접 관여했다.공연 프로덕션에는 해외 연출진과 세션이 대거 참여했다. 어셔, 포스트 말론 등과 작업한 와우 존스를 필두로 한 밴드 세션이 전곡 라이브 연주를 맡았고, 마이크 카슨과 무대 디자이너 에스 데블린이 연출을 지원한다. 무대에는 23톤 규모의 이동형 LED 장치도 투입된다.빅뱅은 이번 공연을 앞두고 과학 유튜브 채널과의 협업 영상 제작, 우주항공청 홍보대사 위촉을 비롯해 한강 및 잠실 일대 라이팅 쇼와 미디어 전시 등 관련 프로모션을 진행했다.고양 일정을 마친 뒤 빅뱅은 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 19개 도시에서 33회에 걸쳐 월드투어를 이어간다. 향후 추가 공연 지역도 공개할 계획이다.한편 빅뱅이 지난 19일 발표한 디지털 싱글 'BiiiG'은 국내 음원 사이트 실시간·일간 차트 정상에 올랐으며, 아이튠즈 송 차트 24개 지역에서 1위를 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr