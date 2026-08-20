여에스더가 가사도우미에게 통 큰 플렉스를 했다. / 사진=텐아시아DB

여에스더가 가사도우미에게 통 큰 플렉스를 했다. / 사진제공=MBC

가정의학과 전문의이자 사업자인 여에스더가 10년 넘게 자신을 챙겨준 가사 도우미에게 집을 선물했다고 밝혔다.지난 19일 방송된 MBC 예능 '라디오 스타'에는 홍혜걸, 하하, 박영진, 허키 시바세키가 게스트로 출연했다.이날 홍혜걸은 아내 여에스더와 5년간의 별거 끝에 합가하게 된 근황을 공개했다. 그는 "아내가 우울증이니까 하루 종일 잠옷만 입고 방안에만 있어서 아침, 저녁은 가능하면 같이 먹으려고 한다. 어깨도 주물러주고 머리도 쓰다듬어준다. 아내 챙기는 집사처럼 지내고 있다"고 말했다.우울증 증세도 다행히 많이 호전됐다며 오랜 시간 함께해 준 가사도우미의 도움이 컸다고 밝혔다. 홍혜걸은 "집사람의 모든 걸 케어해 주신다. 아내가 '아주머니는 평생 모시고 가야 하는 분이다. 어쩌면 당신보다 중요하다'고 했다"며 "오죽하면 아내가 아주머니 집도 하나 사줬다. 바로 옆이다"라고 덧붙였다. 이에 하하가 강남이냐고 묻자 홍혜걸은 "그렇다"고 답했다.홍혜걸과 여에스더는 서울대 의대 선후배로 만나 1994년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 여에스더는 연 매출 3000억 원을 기록한 건강보조식품 사업을 운영 중이다.두 사람은 현재 서울 강남구 도곡동 타워팰리스에 거주하고 있다. 여에스더는 한 유튜브 채널에 출연해 해당 집을 38억대에 매매했으며, 현재 시세는 70억에서 73억 정도라고 밝힌 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr