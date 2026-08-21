배우 김가연이 오랫동안 따라다닌 '친정 300억 재력설'에 대해 직접 입을 열었다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김가연이 오랫동안 따라다닌 '친정 300억 재력설'에 대해 직접 입을 열었다. / 사진=유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 캡처

배우 김가연이 오랫동안 따라다닌 '친정 300억 재력설'에 대해 직접 입을 열었다. / 사진=유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 캡처

배우 김가연이 오랫동안 따라다닌 '친정 300억 재력설'에 대해 직접 입을 열었다.지난 20일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 김가연과 남편 임요환이 출연한 영상이 공개됐다.이날 이지혜는 김가연에게 과거부터 알려진 '300억 재력가 집안' 소문에 대해 물었다. 이에 김가연은 "그랬었다. 600억 정도"라고 답했다.김가연은 부친이 운영했던 사업체가 당시 크게 성장했다고 설명했다. 그는 "아버지가 사업체를 하셨는데 굉장히 잘됐다"며 과거 부친의 회사 사무실을 찾았다가 직원들이 나누던 이야기를 듣고 회사의 규모를 알게 됐다고 회상했다.다만 일각에서 알려진 것처럼 부친 개인이 600억원의 재산을 소유했다는 의미는 아니라고 선을 그었다. 김가연은 "회사의 재산이지 아버지의 개인 재산은 아니다"라고 강조했다.어머니를 둘러싼 과거 소문도 언급했다. 김가연은 학창 시절 어머니가 학교 활동에 적극적으로 참여했다고 밝히며 "어머니가 치맛바람이 있었던 건 확실하다. 나는 그게 되게 싫었다"고 말했다.특히 어머니의 외모 때문에 예상치 못한 소문까지 생겼다고. 김가연은 "어머니가 너무 예뻤다. 학교에 오시면 사람들이 언니냐고 묻기도 했다"며 "한때는 어머니가 첩이라는 소문도 있었다" 고 털어놨다. 그는 당시를 떠올리며 "그런 이야기를 듣는 게 싫어서 어머니가 학교에 오는 것 자체가 싫었다"고 덧붙였다.남편 임요환은 김가연과 교제할 당시 그의 집안 재력을 알고 있었는지에 대해서도 답했다. 이지혜가 김가연이 재혼이었고 자녀도 있던 상황에서 '광주 유지'라는 이야기를 듣고 마음이 흔들리지 않았냐는 취지로 묻자 임요환은 처음 만났을 당시에는 김가연의 집안 사정을 몰랐다고 밝혔다.임요환은 "주변 사람들이 이야기해줘서 '아, 그래?' 정도였다"며 "당시에는 나 자신에게 굉장히 만족하고 있던 시기라서 그런 부분이 딱히 중요하지 않았다"고 말했다. 그러면서도 "그래도 나쁠 이유는 전혀 없는 상황이었다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.한편 김가연과 임요환은 8세 나이 차이를 극복하고 2011년 혼인신고를 했다. 이후 2016년 결혼식을 올렸으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr