선우용여가 외제차를 도난 당했다고 밝혔다. / 사진='선우용여' 유튜브 캡쳐

선우용여가 외제차를 도난 당했다고 밝혔다. / 사진='선우용여' 유튜브 캡쳐

배우 선우용여가 과거 겪었던 황당한 외제차 도난 사건을 털어놨다.지난 20일 유튜브 채널 '순풍선우용여'에는 '2억짜리 차 타고 시속 200km로 달리는 한국 최고령 운전자 82세 선우용여'라는 제목의 영상이 게재됐다. 선우용여는 "BMW 차량을 네 번 바꿔가며 30년 넘게 운전해 왔다"고 밝혔다.선우용여는 세 번째에서 네 번째 차량으로 바꿀 때 도난을 당했다. 그는 "아침에 일어나 보니 차가 감쪽같이 사라졌다. 사방팔방 찾아다녔는데 다 몰랐다"라며 당시의 당혹스러웠던 순간을 회상했다.차량을 찾지 못해 결국 새로운 차량을 구입한 선우용여는 뒤늦게 범인이 붙잡혔다고 말했다. 선우용여는 "나중에 그 사람을 잡아서 어떻게 가져갔냐고 물었더니 내가 차 키를 그대로 꽂아둔 채 갔었다더라"고 고백했다.선우용여는 사돈의 재력을 언급해 놀라움을 자아내기도 했다. 그는 "딸 연제의 시할아버지가 레이서"라며 "포드 자동차에 주가 많아서 그 주로 여태까지 먹고사는 거다"라고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr