최홍만이 치과를 방문한다./사진제공=MBC

최홍만이 치과를 방문한다./사진제공=MBC

최홍만이 십수 년 만의 치과에 방문한다.오는 22일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 412회에서는 ‘217cm·160kg 거인’ 최홍만의 치과 진료 현장이 공개된다. 흔들리는 어금니 때문에 그동안 미뤄왔던 치과 진료를 결정한 최홍만은 “살면서 치과를 2~3번밖에 안 가봤다”고 밝힌다. 스케일링조차 단 한 번도 받아본 적 없다는 최홍만은 치과를 향하는 차 안에서부터 불안한 기색을 감추지 못한다.본격적인 검진이 시작되자 예상치 못한 난관이 닥친다. ‘217cm’ 최홍만에게는 엑스레이 기계마저 너무 작았던 것. 엑스레이 기계 높이를 최대로 올려도 다리를 구부려야 하는가 하면, 얼굴조차 기계에 제대로 들어가지 않는 상황이 벌어진다. 결국 의자에 앉아 힘겹게 얼굴을 구겨 넣고 직원 3명이 총출동하는 우여곡절 끝에 촬영을 마칠 수 있었다고. 엑스레이에 이어 진료 의자까지 최홍만에게는 작기만 한 상황이 이어진다.치과 진료 도중 뜻밖의 사실도 밝혀진다. 최홍만의 거구와 달리 치아 크기는 일반인과 비슷하다는 것. 이어 흔들리는 어금니 상태를 확인한 의료진의 예상 밖 진단에 최홍만의 긴장감은 한층 높아진다. 무서움을 이기지 못하고 급기야 인형까지 꼭 끌어안은 최홍만이 무사히 진료를 마칠 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr