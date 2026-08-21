사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 NOWZ (나우즈)가 자체 예능 콘텐츠를 재개한다.소속사 큐브 엔터테인먼트는 지난 20일 나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤) 공식 유튜브 채널에 자체 콘텐츠 'Do it NOW' 찜질방 편 예고 영상을 올렸다.공개된 영상에서 나우즈는 찜질과 마사지를 즐기고 식사를 하는 등 찜질방 시설을 이용했다. 지압판 멀리뛰기를 비롯한 게임을 진행하는 장면과 함께 'Do it NOW COMING SOON'이라는 문구로 복귀를 예고했다.2024년 데뷔 시기부터 시작된 'Do it NOW'는 올해 6월부터 7월까지 전생 체험, 댄스 게임, 타이베이 방문기 등을 선보였다. 디지털 싱글 'Achilles' 활동으로 잠시 공개를 멈췄던 해당 콘텐츠는 21일 오후 7시 찜질방 편을 공개하며 일정을 이어간다.한편 나우즈는 오는 22일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 '2026 TME라이브 인터내셔널 뮤직 어워즈'(TMElive International Music Awards, TIMA)에 처음으로 참석해 무대를 펼칠 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr