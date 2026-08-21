사진제공=TOPSPOT PICTURES

가수 탑(T.O.P)이 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'의 채경선 미술감독과 다시 협업했다.탑은 21일 오후 5시 공식 유튜브 채널을 통해 솔로 정규 1집 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'의 수록곡 '연극이 끝나고 난 뒤' 뮤직비디오를 선보인다.해당 뮤직비디오에는 탑의 동심을 투영한 캐릭터 '모지리'가 애니메이션 형태로 등장해 곡의 분위기를 시각화했다.앞서 탑의 첫 정규 앨범 수록곡 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오 작업을 함께했던 채경선 미술감독은 이번에도 탑과 수개월간 제작을 진행해 6분 분량의 영상을 완성했다.현재 탑은 브랜드 투어 'T.O.P PRE-STUDIO 2026'을 통해 해외 팬들과 만나고 있다. 최근 홍콩 첫 무대를 마친 데 이어 오는 12월까지 타이베이, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 도쿄, 가오슝 등 아시아 주요 도시에서 공연 일정을 이어갈 계획이다. 이번 'T.O.P PRE-STUDIO 2026'은 관객과의 양방향 소통을 중심으로 꾸며지는 공연 형태로 운영된다.한편 탑의 '연극이 끝나고 난 뒤' 뮤직비디오는 21일 오후 5시 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr