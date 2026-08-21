박해일, 박서준, 최대훈이 이준익 감독의 신작 '반딧불이'에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

이준익 감독이 영화 '반딧불이'로 5년 만에 스크린으로 돌아온다. 박해일, 박서준, 최대훈이 주연으로 캐스팅됐으며, 오는 9월 27일 촬영을 시작한다.영화 '반딧불이'(감독 이준익)는 1974년, 연좌제의 굴레에서 벗어나고 싶은 형사 준경(박서준 분)이 정체를 알 수 없는 인물 만섭(박해일 분)이 들려준 "큰 실적을 거둘 사건이 있다"는 말을 쫓아 화용면을 찾으면서 벌어지는 이야기를 그린다.'왕의 남자', '동주', '박열', '자산어보' 등 시대 속 인물들의 이야기를 꾸준히 그려온 이준익 감독이 '자산어보' 이후 5년 만에 영화 연출에 나선다. 이번 작품에서는 독재 정권 아래의 1974년과 한국전쟁이 발발한 직후인 1950년 여름을 오간다. 24년 동안 드러나지 않았던 화용마을 사람들에게 벌어진 사건의 진실을 추적한다.박해일은 1974년 형사 준경에게 화용면으로 향할 것을 제안하는 의문의 인물 만섭 역을 맡는다. 만섭은 준경에게 화용면에 가면 큰 실적을 올릴 수 있을 것이라는 미끼를 던지는 인물이다. 그가 왜 준경을 화용면으로 유인하는지, 1950년 화용면에서 벌어진 사건과 어떤 관계가 있는지가 작품의 주요 미스터리를 형성한다.박해일은 '한산: 용의 출현', '헤어질 결심', '남한산성', '최종병기 활', '괴물', '살인의 추억' 등 다양한 장르와 시대를 배경으로 한 작품에서 활약해왔다. 이번에는 1950년과 1974년을 연결하는 인물을 연기한다.박서준은 '콘크리트 유토피아' 이후 3년 만에 국내 영화로 돌아온다. 그가 맡은 준경은 연좌제에 묶여 승진과 출세길이 막힌 형사다. 실적이 절실한 상황에서 만섭이 던진 미끼를 따라 화용면으로 향하게 된다.준경은 화용면에서 사건을 추적하며 1950년 그곳에서 벌어진 일의 진실에 조금씩 다가선다. '콘크리트 유토피아', '청년경찰'을 비롯해 드라마 '경도를 기다리며', '이태원 클라쓰', '쌈, 마이웨이' 등에서 다양한 캐릭터를 소화해온 박서준이 시대극에서 형사로 어떤 모습을 보여줄지도 관심을 모은다.최대훈은 1974년 중앙정보부 차장 태식 역을 맡는다. 태식은 법과 경찰보다 강한 권력을 쥔 인물로, 자신의 모든 행위가 애국이라고 믿는다.최대훈은 드라마 '괴물', 영화 '전,란' 등에 출연했으며 '폭싹 속았수다'에서는 부상길 역으로 활약해 이른바 '학씨 아저씨'로 주목받았다. 최근에는 '김부장'을 통해서도 시청자들과 만났다. 이번 작품에서는 권력의 중심에 있는 중앙정보부 인물로 변신한다.'반딧불이'는 오는 9월 27일 크랭크인한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr