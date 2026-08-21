가수 윤민수의 아들이 편의점에서 음식 구매를 인증했다. / 사진=윤후 SNS

가수 윤민수의 아들이 편의점에서 음식 구매를 인증했다. / 사진=윤후 SNS

가수 윤민수의 아들 윤후가 몸매 관리에 진심인 근황을 전했다.윤후는 21일 새벽 자신의 인스타그램 스토리에 "식량 보충"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤후가 편의점에 들러 다이어트에 도움이 되는 음식들을 구매한 모습. 음료는 당이 적은 것으로 선택했으며, 닭가슴살 스테이크는 무려 7개 구매해 눈길을 끌었다.윤후는 귀여운 외모와 달리 평소 운동으로 다져진 넓은 어깨를 보여주며 반전 매력을 뽐내왔다.한편 윤후는 2013년 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연해 큰 관심을 받았다. 최근에는 tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애2'에서 최종 커플이 된 배우 최재원의 딸 최유빈과 공식 열애 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr