배우 윤경호가 '타짜: 벨제붑의 노래'에 출연한다. / 사진제공=CJ ENM

'타짜: 벨제붑의 노래' 현장에서 환하게 웃고 있는 윤경호의 모습이 포착됐다. / 사진제공=CJ ENM

자타공인 전성기를 달리고 있는 배우 윤경호가 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 두 태영의 운명을 뒤흔드는 해결사로 변신한다.영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다.윤경호는 극 중 국제적인 해결사 조중환 역을 맡았다. 조중환은 청부를 받아 뒤처리를 도맡으며 아브라함(문지훈 분)을 수하로 둔 인물이다. 장태영과 박태영의 인생을 뒤바꿀 결정적인 열쇠를 쥐고 극의 시작과 끝을 잇는다.윤경호의 출연은 최국희 감독이 보낸 장문의 문자에서 시작됐다. 윤경호는 "조중환이 작품의 시작과 끝을 책임지는 중요한 인물인데 이 역할을 윤경호가 꼭 해줬으면 좋겠다는 말씀을 해주셨다"며 "반가우면서도 한편으로는 책임감이 느껴지는 무거운 마음으로 준비했다"고 밝혔다.조중환의 독특한 말투에는 윤경호의 아이디어가 반영됐다. 올백으로 넘긴 헤어스타일의 분장을 처음 마주한 윤경호는 이북에서 베트남으로 넘어온 인물이라는 설정을 떠올렸다. 그는 그 자리에서 최국희 감독에게 이를 제안했고, 평양과 평안도 방언을 캐릭터의 말투에 접목했다.윤경호는 "어디에서 출발해 어떤 경유로 베트남까지 흘러들었는지 모를 산전수전 겪은 사람이었으면 했다"고 설명했다. 캐릭터의 배경과 말투뿐 아니라 수하의 이름인 '아브라함' 역시 윤경호의 아이디어에서 출발했다.공개된 캐릭터 스틸에서는 윤경호의 변신을 확인할 수 있다. 머리카락을 반듯하게 뒤로 넘긴 조중환은 베트남의 강렬한 햇살이 내리쬐는 차 안에 앉아 정면을 응시하고 있다. 표정 변화 없이 상대를 바라보는 서늘한 눈빛이 청부 해결사라는 인물의 성격을 드러낸다.반면 현장 스틸 속 윤경호는 스태프들 사이에서 환하게 웃고 있다. 극 중 조중환의 냉랭한 얼굴과는 정반대의 모습으로 촬영 현장의 분위기를 엿보게 한다.윤경호는 최근 여러 작품을 오가며 활약하고 있다. '좀비딸'에 이어 나홍진 감독의 '호프'에 출연했으며, '타짜: 벨제붑의 노래'에서는 자신이 직접 아이디어를 보탠 캐릭터로 또 다른 얼굴을 선보인다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 20년간 이어진 '타짜' 영화 시리즈의 마지막 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카, 조우진, 윤경호 등이 출연하며 오는 9월 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr