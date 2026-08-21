그룹 아이브 멤버 장원영이 국내 한 놀이동산을 방문해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 국내 한 놀이동산을 방문해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 국내 한 놀이동산을 방문해 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 태도 논란이 일었던 당시를 팬들에게 공유했다.장원영은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "나랑 같이 놀이공원 갈래?🎠🎡🎢🤍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 데님 청바지에 홀터넥 오프숄더를 착용한 모습. 해당 룩은 장원영이 지난달 1일 국내의 한 놀이동산 일정에서 보였던 스타일링과 동일하다.당시 장원영은 태도 논란이 일었다. 관계자의 이야기를 듣는 과정에서 다른 멤버들과 달리 팔짱을 낀 채 설명을 들었기 때문이다. 일부 누리꾼은 "사람이 말하는데 팔짱이라니...", "팔짱 끼는 게 습관인가", "이건 억까 아니고 예의" 등의 반응을 보였다. 반면 일각에선 "너무 예민하게 바라보는 것 아니냐"라는 목소리도 나왔다.장원영은 앞서 한 차례 같은 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 5월 30일 중국 상하이로 출국하는 과정에서 입국 심사 절차 중 얼굴을 확인하려는 직원 앞에서 팔짱을 끼는가 하면 여권을 낚아채듯이 받아 누리꾼들 사이 갑론을박이 일었다.한편 장원영은 지난달 26일(현지시간) 미국 뉴욕 시티 필드(Citi Field)에서 열리는 뉴욕 메츠와 로스앤젤레스 다저스의 경기에 참석해 시구자로 마운드에 올랐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr