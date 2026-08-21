블랙퀸즈가 대만 타오위안 오공을 꺾고 4연승을 기록했다. / 사진 제공=채널A

블랙퀸즈가 대만 타오위안 오공을 꺾고 4연승을 기록했다. / 사진 제공=채널A

블랙퀸즈가 대만 타오위안 오공을 꺾고 4연승을 기록했다. / 사진 제공=채널A

'야구여왕2' 블랙퀸즈가 대만 타오위안 오공을 꺾고 4연승을 기록했다.지난 27일 방송된 채널A '야구여왕2' 7회에서는 블랙퀸즈가 아시아 여자 야구 랭킹 2위 대만의 여자 야구팀 타오위안 오공(이하 대만 오공)과 1차전을 치르는 모습이 그려졌다. 블랙퀸즈는 14대5로 승리하며 시즌 첫 국제전을 승리로 장식했고, 4연승 무패 행진을 이어갔다.3회 초까지 6대5로 근소하게 앞서던 블랙퀸즈는 3회 말 타선을 앞세워 격차를 벌렸다. 주수진의 1타점 2루타를 시작으로 송아의 2타점 2루타, 신소정의 1타점 2루타가 연달아 나왔다. 타격 부진을 겪었던 김온아까지 2타점 적시타를 보태며 점수는 12대5까지 벌어졌다.대만 오공은 에이스 투수 지엔 위퉁을 투입해 추가 실점을 막았다. 지엔 위퉁은 최혜빈을 3구 만에 아웃시키며 길었던 이닝을 끝냈다.4회 초에는 어깨 부상 이후 투수 훈련을 이어온 아야카가 시즌2에서 처음으로 마운드에 올랐다. 직구와 변화구를 섞어 선두 타자를 삼진으로 잡았고, 이후 땅볼과 뜬공을 유도하며 무실점으로 이닝을 마쳤다.블랙퀸즈는 4회 말 다시 점수를 추가했다. 몸에 맞는 공으로 출루한 이수연이 2루 도루에 성공한 뒤 상대 수비 실책을 틈타 3루를 거쳐 홈까지 들어왔다. 이후 박민서와 신소정의 연속 안타로 송아까지 홈을 밟으며 14대5까지 달아났다.아야카는 5회에도 마운드를 지켰다. 선두 타자에게 안타를 허용했지만 이후 삼진과 투수 앞 타구 등을 직접 처리하며 2이닝 연속 무실점을 기록했다.6회 초에는 직전 경기에서 마무리 투수로 나섰던 송민지가 등판했다. 선두 타자를 삼진으로 잡으며 지난 경기부터 4타자 연속 삼진을 기록했지만 이후 두 타자에게 연속 볼넷을 내줬다. 이후 1루수 아야카와 유격수 주수진이 상대 타구를 처리하면서 경기는 14대5 블랙퀸즈의 승리로 끝났다. 이날 MVP는 신소정이 차지했다. 포수로 출전한 신소정은 3타수 2안타 4타점을 기록했다.1차전을 마친 블랙퀸즈는 다음 날 예정된 2차전을 위해 시즌2 첫 합숙에 들어갔다. 선수들은 밤에도 피칭 연습을 이어갔다. 박민서는 룸메이트 박하얀에게 "평소 수비에 자신이 없어서 언니의 몸을 날린 '슈퍼 캐치'를 보고 정말 멋있다고 생각했다"고 말했다.2차전을 앞두고 추신수 감독은 송아를 선발 투수로 낙점했다. 최근 타격감이 올라온 김성연은 5번 타자로 배치했다. 추신수는 선수들에게 "절대로 수비 실책이 없어야 한다. 방심하지 말자"고 당부했다.블랙퀸즈는 2차전에서도 경기 초반부터 대량 득점에 성공했다. 이수연과 송아가 연속 안타를 기록한 뒤 신소정의 땅볼 때 상대 3루수의 판단 실수가 나오면서 선취점을 뽑았다. 이어 김성연의 안타로 만루가 만들어졌고, 최혜빈이 우익수 키를 넘기는 2타점 2루타를 터뜨렸다. 상대 중계 플레이에서 실책까지 나오면서 김성연도 홈을 밟아 점수는 4대0이 됐다.특히 최근 타격 부진을 겪었던 주장 김온아가 홈런을 터뜨렸다. 경기 직전 추신수 감독과 1대1 훈련을 진행한 김온아는 풀카운트 승부 끝에 2점 홈런을 기록했다. 블랙퀸즈는 1회 초에만 6점을 뽑아냈다.하지만 대만 오공도 곧바로 추격에 나섰다. 1회 말 선발 투수 송아가 선두 타자에게 볼넷을 허용했고, 이후 수비 과정에서 실수가 겹치며 무사 2, 3루 위기를 맞았다. 연속 안타까지 나오면서 점수는 6대3으로 좁혀졌다. 추가 실점 위기에서는 최혜빈이 안타성 타구를 다이빙 캐치로 잡아내 첫 번째 아웃카운트를 만들었다.1차전에서 14대5 대승을 거둔 블랙퀸즈가 2차전까지 잡고 국제전 연승을 이어갈 수 있을지 주목된다.27일 오후 10시 방송되는 채널A '야구여왕2' 8회에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr