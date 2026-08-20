사진 = 고아성 인스타그램

사진 = 고아성 인스타그램

사진 = 고아성 인스타그램

사진 = 고아성 인스타그램

배우 고아성이 자연스러운 매력과 사랑스러운 표정으로 근황을 전했다.고아성은 최근 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고아성은 블랙 헤어밴드와 짧은 앞머리 스타일에 짙은 그레이 컬러 원피스를 입고 나무 테이블이 놓인 실내 공간에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 고개를 살짝 기울린 채 부드러운 눈빛을 보내며 수수하면서도 차분한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 고아성은 같은 자리에서 카메라를 정면으로 응시하며 은은한 미소를 짓고 있다. 뒤편으로 생수 묶음과 음료 캔이 놓인 테이블, 주변에 있는 사람들이 함께 담기며 편안한 현장 분위기가 자연스럽게 전해진다.또 다른 사진에서 고아성은 한쪽 눈을 감고 윙크를 하며 미소를 짓고 있다. 얼굴을 살짝 기울인 표정 변화가 더해지며 장난기 있는 매력이 돋보이고, 블랙 헤어밴드와 단정한 스타일이 함께 어우러져 사랑스러운 분위기를 완성한다.마지막 사진에서 고아성은 윙크를 유지한 채 입가에 미소를 띠고 카메라를 바라보고 있다. 나무 의자와 테이블이 놓인 공간을 배경으로 자연스럽게 앉아 있는 모습이 편안한 일상의 한 장면처럼 담겼다.이를 본 팬들은 "예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "넘 귀엽고 사랑스럽다", "아성님의 윙크에 정신이 혼미해져서 정신병원에 갇혀도 좋아요" 등의 댓글을 달았다. 특히 배우 박소담의 "귀엽쟈나"라는 댓글도 눈길을 끈다.한편 1992년생으로 34세인 고아성은 지난해 tvN 예능 '에드워드리의 컨츄리쿡'에 출연해 털털한 매력을 선보였으며 이종필 감독 연출작 '파반느'에서 8살 연하 2000년생 배우 문상민과 로맨스 연기를 펼쳤다. 최근 고아성은 쿠팡플레이 'SNL코리아'에서 제대로 망가진 연기를 선보이기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr