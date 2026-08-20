김가현 아나운서./SNS

김가현 SBS 아나운서가 지난해 결혼한 사실이 뒤늦게 확인됐다.20일 텐아시아 취재 결과, 김가현 아나운서는 지난해 비연예인과 결혼했다. 상대가 비연예인인 만큼 결혼 당시 외부에 별도로 소식을 알리지 않은 것으로 전해졌다. 결혼 이후에도 신혼 생활 등을 공개하지 않아 뒤늦게 결혼 사실이 알려졌다.SBS 내부에서도 김 아나운서와 가까운 일부 직원들만 결혼 사실을 알고 있었던 것으로 전해졌다. 통상 경조사가 있을 경우 사내 게시판 등을 통해 관련 소식이 공유되지만 김 아나운서의 결혼은 별도로 공지되지 않았다.김 아나운서는 결혼 이후에도 특별하게 소식을 전하지 않고 기존 방송 활동을 이어왔다.한편, 김가현 아나운서는 1997년생으로 한양대학교 교육공학과를 졸업했다. SBS에는 2021년에 입사해 '생방송 투데이', '스포츠 투나잇' 등을 비롯해 뉴스와 스포츠, 교양 등 다양한 분야에서 진행자로 활약했다.현재 매일 오후 8시 SBS 메인 뉴스인 'SBS 8뉴스'를 통해 주요 소식을 전달하며 SBS 간판 아나운서로서 입지를 다지고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr