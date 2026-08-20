20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 류준열(39)과 설경구(59)가 호흡을 맞춘 소감을 전했다.20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.이날 설경구는 류준열과의 호흡에 대해 "류준열이 참 귀엽다. 너무 편했고, 저 역시 연기하면서 류준열에게 굉장히 많은 도움을 받았다"고 말했다. 이어 "저는 사전에 미팅하고 의상을 받은 뒤 현장에 던져지는 편이라면 류준열은 정말 공부를 많이 해온다. 본인 캐릭터뿐 아니라 제 캐릭터에 대한 아이디어도 던져준다"며 "류준열의 의견을 듣고 실제로 한 테이크도 있다. 좋은 아이디어가 정말 많아서 도움을 많이 받았다"고 밝혔다.또한 설경구는 "차로 이동하는 장면이 많다 보니 세팅하는 동안 사적인 이야기도 많이 나눴다. 류준열과 함께하면서 즐겁고 좋은 시간을 많이 가졌다"고 덧붙였다. 이어 되고 싶은 사람이 있냐는 질문에는 "월드컵 우승팀 감독이 되고 싶다. 우승한 다음 날 감독의 마음이 어떨지 궁금하다"고 답했다.류준열 역시 설경구를 향한 애정을 드러냈다. 그는 "선배님을 뵌 지는 10년 정도 됐다. 중간중간 함께 작품을 할 기회가 없었던 건 아닌데 아쉽게 계속 엇갈렸다"며 "드디어 이번에 선배님을 만났고, 감독님과 (이)규형이 형까지 함께한 게 좋은 타이밍이었다고 생각한다"고 말했다.이어 "선배님께서 나이나 선배라는 위치 때문에 연기 이야기를 나누기 어려울 수도 있었는데 굉장히 편하고 열려 있으셨다. 제가 어떤 이야기를 해도 받아들일 준비가 돼 있는 분위기였다"며 "저뿐 아니라 스태프들도 그런 분위기를 느꼈을 거다. 덕분에 현장 자체가 즐거웠다"고 이야기했다.류준열은 "데뷔 후 정신없이 시간을 보냈지만 한 해 한 해 지나고 작품을 하나씩 할수록 어떤 동료를 만나 어떤 작업을 하느냐가 결과보다 중요하다고 느끼는 순간이 있다"며 "이 타이밍에 선배님을 만난 게 제게 많은 부분을 채워줬다. 행복했고 감사했다"고 덧붙였다.그러면서 설경구의 '월드컵 우승팀 감독' 발언을 받아 "저는 선배님이 감독하는 팀의 선수가 되고 싶다. 그 팀의 일원이 돼 우승의 기쁨을 함께 나누고 싶다"고 말해 훈훈함을 더했다.'들쥐'는 28일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr