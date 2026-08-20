방송인 전현무가 카자흐스탄에서 왕복 10시간이 걸리는 콜사이 호수로 향한다. / 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

방송인 전현무가 카자흐스탄에서 왕복 10시간이 걸리는 콜사이 호수로 향한다. / 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

방송인 전현무가 카자흐스탄에서 왕복 10시간이 걸리는 콜사이 호수로 향한다.오는 21일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 전현무의 29시간 카자흐스탄 여행 두 번째 이야기가 공개된다.앞서 전현무는 1박 2일의 짧은 휴일을 이용해 카자흐스탄 알마티로 떠났다. 비행시간을 제외하고 현지에서 여행을 즐길 수 있는 시간은 단 29시간. 전현무는 전통 재래시장 '그린 바자르'를 시작으로 야경과 놀이공원을 즐길 수 있는 '콕토베', 이주승과 구성환이 추천한 양갈비 맛집 등을 방문하며 첫날 일정을 소화했다.이날 전현무는 밤 11시 다음 목적지인 '콜사이 호수'로 출발한다. 구성환의 추천으로 이미 숙소까지 예약했지만, 이동 시간만 약 5시간이 걸린다는 사실을 알게 된다. 남은 여행 시간은 약 20시간이었지만, 이 가운데 절반에 달하는 10시간을 왕복 이동에 쓰기로 결정한 것.전현무는 어둠이 깔린 도로를 달리며 "완전 살목지 보러 가는 것 같네"라고 말했다. 이후 휴게소에서 쪽잠을 자며 밤새 이동했고, 숲길과 거친 오프로드까지 지나 콜사이 호수를 향했다. 이동 중 길에서 예상치 못한 '이것'과 마주해 깜짝 놀라는 상황도 벌어진다.긴 이동 끝에 전현무가 숙소에 도착한 시간은 새벽 5시가 넘어서였다. 그러나 도착한 숙소 로비에는 인기척조차 없었고, 전현무는 체크인조차 하지 못한 채 난감한 상황에 놓인다.특히 이번 일정은 현지에서 여행할 수 있는 29시간 가운데 왕복 이동에만 약 10시간을 투입하는 일정이다. 짧은 여행을 떠나면서도 콜사이 호수 하나를 보기 위해 밤샘 이동까지 감행한 셈이다.오는 21일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr