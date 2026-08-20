20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 류준열이 액션 연기를 한 소감을 전했다.20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.이날 류준열은 액션 연기에 대해 "제가 액션에 관해 답변하는 것 자체가 죄스러울 정도로 설경구 선배님이 모든 걸 다 해주셨다"고 말했다. 이어 "변명하자면 감독님께 '차라리 저를 기절시켜달라. 죽은 사람처럼 만들어달라'고 부탁드렸다"며 "설경구 선배님이 액션을 하고 있는데 제가 정신이 깨어있는 것 자체가 죄송했다"고 말해 웃음을 자아냈다.그는 "제가 액션을 잘하지도 못하는데 굳이 화면에 나와 어쩔 줄 몰라 하고 고통스러워하는 모습을 보여드리는 것보다 차라리 사라져 있는 게 낫겠다고 생각했다"고 설명했다. 그러면서 류준열은 "선배님 말씀처럼 액션 촬영에서는 제가 호사를 누렸다"며 "이 자리를 빌려 다시 한번 죄송하다는 말씀과 잘 부탁드린다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.이에 설경구는 액션 촬영 당시를 떠올리며 "제가 액션을 하는 동안 류준열은 기절해 있거나 거의 자고 있었다"고 말해 웃음을 안겼다.'들쥐'는 28일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr