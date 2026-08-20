배우 공효진과 이연이 영화 '경주기행'에서 연기 호흡을 맞췄다. / 사진=공효진 SNS

배우 공효진과 이연은 영화 '경주기행'에서 자매로 등장한다. / 사진=공효진 SNS

배우 공효진과 이연이 오붓한 데이트를 즐기며 훈훈한 모습을 자아냈다.지난 19일 공효진은 자신의 SNS에 이연과 함께 시간을 보내는 모습이 담긴 사진 여러 장을 공개했다. 두 사람은 함께 출연한 영화 '경주기행' 개봉을 앞두고 인터뷰 일정을 소화한 것으로 보인다.공효진은 "오늘은 우리 둘이 인터뷰 데이를 함께했다. 마치고 저녁을 먹으러 가는 길에 셋째가 화장품 매장에 들르겠다고 해서 함께 걸었다"며 "그것마저 '경주기행' 여정의 추억으로 남을 듯"이라고 적었다.공개된 사진에는 공효진과 이연이 나란히 길을 걸으며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서 두 사람은 서로를 꼭 끌어안은 채 다정한 분위기를 자아내며 돈독한 사이임을 보여줬다.두 사람은 오는 26일 개봉을 앞둔 '경주기행'에서 호흡을 맞췄다. '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내 경주를 위해 8년의 기다림 끝에 복수의 여정을 떠난 네 모녀의 가족 복수극이다. 극 중 공효진은 첫째 딸 장주, 이연은 셋째 딸 동주 역을 맡아 자매 연기를 선보인다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr