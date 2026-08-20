배우 성훈이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

배우 성훈이 개인 유튜브를 통해 팬들과 소통하고 있다. / 사진='성훈 해' 유튜브 영상 캡처

'비매너 논란'으로 사과했던 배우 성훈이 인생의 굴곡에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.지난 19일 유튜브 채널 '성훈 해'에는 '인생이 가장 힘들 때'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 성훈이 낚시터와 글램핑장을 찾아 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.성훈은 낚시를 하던 중 자신의 인생관에 대해 이야기했다. 그는 "낚시는 인생으로 생각하면 똑같다. 자력으로 안 되는 부분은 내가 아무리 용써봤자 안 될 때는 진짜 안 된다"며 "그럴 땐 한 번 풀어주는 것도 좋다"고 말했다.이어 "어떤 사람이든 오르막이 있고 내리막이 있다"며 "사람마다 그게 오르락내리락하는데 언제 올지 모른다는 게 가장 큰 난제"라고 설명했다. 그러면서 힘든 시기 역시 결국 지나간다고 강조했다. 성훈은 "힘든 일들은 확 변하지 않더라도 지나가긴 지나가는 것들"이라며 "또 좋다가도 그 좋음에 너무 취해서 방심하는 순간 다시 힘들어질 수도 있다. 그런 게 인생"이라고 자신의 생각을 밝혔다.성훈은 2022년 tvN 예능 '줄 서는 식당' 출연 당시 식사 과정에서 집게로 고기를 먹거나 땀을 터는 등의 행동으로 비매너 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 소속사는 "재미있게 하려다 보니 과했던 부분이 있었다"며 사과했다. 이후 방송 활동이 뜸해진 성훈은 최근 틱톡과 유튜브 등 온라인 플랫폼을 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr