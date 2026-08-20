SF9의 정규 2집 'TENACITY' 리스닝 가이드 / 사진=FNC엔터테인먼트

그룹 SF9이 정규 2집 'TENACITY'(터내시티)의 감상 포인트를 직접 소개했다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 19일 공식 SNS를 통해 SF9의 정규 2집 'TENACITY' 리스닝 가이드 이미지를 공개했다.리스닝 가이드에는 타이틀곡 'Without Wings'(위드아웃 윙스)를 포함한 신보 전곡에 대한 멤버들의 설명이 담겼다. 멤버들은 각 곡을 들으며 느낀 감상과 주목할 부분을 직접 전하며 새 앨범을 미리 소개했다.타이틀곡 'Without Wings'에 대해서는 "묵직한 비트와 리드미컬한 퍼커션의 조화 그리고 중독적인 멜로디가 특징인 곡입니다. 저희만의 보컬 매력을 감각적으로 담아내면서 에너제틱한 무드가 흐르는 곡입니다! 안무와 함께 보면 이런 에너지를 두 배로 느낄 수 있는 곡입니다"라고 설명했다. SF9 특유의 보컬과 퍼포먼스를 동시에 만날 수 있는 곡임을 예고했다.수록곡에 대한 멤버들의 감상도 함께 공개됐다. 각 코멘트는 작성자를 밝히지 않은 채 익명으로 구성돼 어떤 멤버가 남긴 이야기인지 추측하는 재미를 더했다. 음원 발매 이후 실제 곡을 들으며 멤버들의 설명과 비교해 보는 것도 하나의 감상 포인트가 될 것으로 보인다.'TENACITY'는 데뷔 10주년을 맞은 SF9이 지나온 시간을 되짚고 새로운 방향으로 나아가는 이야기를 담은 앨범이다. SF9은 오는 26일 정규 2집 'TENACITY'를 발매하고 쇼케이스를 연다. 오는 10월 10~11일에는 서울에서 단독 콘서트를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr