신동엽과 서장훈이 '미우새' 10주년 소감을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

신동엽과 서장훈이 '미우새' 10주년 소감을 밝혔다. / 사진제공=SBS

방송인 신동엽과 서장훈이 '미운 우리 새끼' 10주년을 맞아 지난 시간을 돌아봤다.SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')는 2016년 첫 방송을 시작해 이달 방송 10주년을 맞는다. 2018년에는 최고 시청률 28.5%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록했다.10년간 프로그램을 이끌어온 신동엽은 "'미우새'를 처음 시작할 때 재미있을 것 같다는 생각은 했지만 이렇게 오랫동안 사랑받을 수 있을지는 예상하지 못했다. 지금까지 올 수 있었던 건 꾸준한 사랑을 주신 시청자 여러분 덕분"이라고 말했다.서장훈도 "처음에 시작할 때는 이렇게 오래 할 거라 생각하지 못했는데 당황스러울 만큼 큰 사랑을 주셔서 많이 놀랐다"며 "지난 10년 동안 끊임없이 시청해주시고 사랑해주신 시청자 여러분께 감사드린다"고 전했다.두 사람은 함께해 온 '모벤져스' 어머니들에게도 고마움을 표했다. 신동엽은 "자식들의 영상을 궁금해하고, 또 그 안에서 나온 진심 어린 리액션들이 저희 프로그램의 가장 큰 힘"이라며 "친자식처럼 늘 배려해주시고 챙겨주시던 모습들이 기억에 남고 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 말했다.서장훈은 "늘 따뜻한 마음으로 녹화를 함께해 주시는 어머니들이 없었다면 여기까지 올 수 없었을 것 같다"며 "그동안 나와 주신 모든 어머니들 한 분 한 분이 늘 좋은 말씀을 해주시고 응원해주신 일들이 기억에 남는다"고 밝혔다.10년간 함께 호흡을 맞춘 서로를 향한 이야기도 나왔다. 신동엽은 "이렇게 10년 동안 사랑을 받은 것도 장훈이의 힘이 크다고 생각한다"며 서장훈에게 "10년 동안 함께해줘서 너무 고맙고 앞으로도 잘 부탁한다"고 전했다.서장훈은 "동엽이 형과 10년을 함께할 수 있어서 영광"이라며 "잘 끌어주신 덕분에 여기까지 올 수 있었던 것 같다. 늘 많이 배우고 있고 감사한 마음뿐"이라고 화답했다.기억에 남는 출연자를 묻자 신동엽은 '미우새'에 출연한 뒤 결혼한 출연자들을 꼽았다. 서장훈은 자신이 출연을 추천했던 이상민을 언급하며 "본인의 어려운 상황을 이겨내는 모습을 시청자분들이 많이 공감해주신 것 같다"고 말했다.서장훈이 꼽은 기억에 남는 장면의 주인공은 김희철이었다. 그는 "김희철 씨 집에 있던 변기를 뜯어서 옮기는 걸 보고 너무 놀랐던 적이 있다. 변기까지 옮길 필요가 있나 생각했다"고 회상했다.신동엽은 "처음 '미우새'를 촬영하던 게 엊그제 같은데, 어느새 10주년이 되어있었다. 그만큼 많은 사랑을 받은 프로그램이고, 어머님들과 만나 좋은 추억을 남길 수 있는 정말 의미 있는 프로그램이라고 생각한다"며 "예능 최초로 50주년을 맞이하는 그날까지 앞으로도 많은 사랑 부탁드린다"고 전했다.한편 '미우새'는 그간 프로그램의 진정성과 기획 취지를 둘러싼 잡음이 일었다. 이용대가 실제로 열애 중인 상황에서 소개팅 콘텐츠에 출연한 사실이 알려지면서 진정성에 의문이 제기됐다. 지난 6월에는 결혼한 한다감이 출연해 자신의 집을 소개하는 모습이 담기면서 '연예인 집자랑'에 관한 비판을 받았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr