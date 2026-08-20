20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 이규형이 작품을 위해 체중을 감량했다고 밝혔다.20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.이날 이규형은 역할을 위해 체중을 감량했다고 밝혔다. 그는 "처음에 대본에 굉장히 싸움도 잘하고 거칠고 난폭한 면도 있는 인물로 표현되어 있어서 증량을 했다. 근데 촬영이 얼마 남지 않은 상황에서 감독님과 만났는데 '너 왜이렇게 됐어'라고 하시더라. 순용은 날카로워 한다고 다시 빼라고 하셨다. 그때부터 급격한 체중감량을 할 수 밖에 없는 상황에 처해졌다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 이규형은 "살을 뺀 상황이었는데 다시 증량을 하고 다시 뺐다. 현대 의학의 힘을 좀 빌렸다. 제품 이름을 말할 순 없지만 요즘 좋은 제품이 많지 않나. 그것들을 사용할 수 밖에 없었다. 위X비 마X자로 둘 다 써봤다. 가격대가 조금 나가는데 캐릭터의 외형을 만들기 위해 열심히 했다. 그러고나서 많이 아팠고 유지를 하고 있다"고 너스레 떨었다.이를 듣던 류준열은 "상황이 기억나는게 다 같이 모이는 자리가 있지 않나. 규형 선배님과 얘기를 나누느데 증량하는게 너무 힘들다고 하시더라. 제가 알기론 살을 빼는 거라고 기억한다"고 떠올렸다.이에 김홍선 감독은 "(순용이) 화도 많고 불만도 많고 날카로운 성격이어서 당연하게 감량을 할 거라고 생각 했는데 이규형 배우가 지금까지 보여줬던 스펙트럼 넓은 연기를 보여줘서 이 역할을 너무 잘 할거라고 생각했고 그대로 보여주신 것 같다"고 전했다.'들쥐'는 28일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr