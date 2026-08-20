문상민, 신시아가 로맨스 연기 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

'담을 넘지 마시오'에 문상민, 신시아, 이민재, 최희진이 캐스팅됐다. / 사진제공=넷플릭스

'담을 넘지 마시오'에 문상민, 신시아, 이민재, 최희진이 캐스팅됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스가 새 시리즈 '담을 넘지 마시오'(감독 이수현)의 제작을 확정하고, 문상민, 신시아, 이민재, 최희진의 캐스팅 소식을 알렸다.'담을 넘지 마시오'는 담 하나를 사이에 둔 최고 명문 남고와 여고를 배경으로, 연애가 금지된 열아홉 청춘들이 첫사랑을 마주하며 펼쳐지는 하이틴 로맨스 코미디다. 문상민, 신시아, 이민재, 최희진이 출연을 확정했다.작품의 배경은 최고 명문 자리를 놓고 경쟁하는 진월남고와 진월여고다. 두 학교 사이에는 '담을 넘으면 대가를 치른다'는 괴담이 전해지고, '연애 적발 시 퇴학'이라는 엄격한 교칙까지 존재한다. 가까이 붙어 있지만 쉽게 다가갈 수 없는 두 학교 학생들의 첫사랑과 경쟁을 함께 담아낸다.연출은 '은밀한 감사', '그놈은 흑염룡', '별똥별' 등을 선보인 이수현 감독이 맡는다. 극본은 넷플릭스 '멜로무비', 드라마 '그 해 우리는'을 집필한 이나은 작가가 담당한다. 청춘 로맨스를 연이어 선보여온 두 사람이 만나 학창 시절의 첫사랑과 성장을 풀어낼 예정이다.문상민은 진월남고 전교회장 이치원 역을 맡는다. 이치원은 공부와 운동은 물론 인성까지 갖춰 주변의 신뢰를 받는 모범생이다. 문상민은 넷플릭스 영화 '파반느', 드라마 '은애하는 도적님아', '슈룹' 등에 출연했으며 제46회 황금촬영상 신인남우상을 수상했다.신시아는 진월여고 전교회장 소란 역으로 나선다. 소란은 무엇이든 열정적으로 임하고 교우 관계도 좋은 인물로, 어린 시절부터 함께 자란 이치원을 자신의 라이벌로 여기고 있다. 신시아는 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활', 영화 '마녀(魔女) Part2. The Other One' 등에서 활약했다.이치원과 소란은 어릴 적부터 함께 자란 사이지만 남고와 여고의 전교회장이 된 뒤에는 경쟁자로 마주한다. 서로를 향한 감정이 단순한 승부욕인지, 어느새 시작된 설렘인지 알 수 없는 관계가 두 사람의 로맨스를 이끌 전망이다.이민재는 진월남고에서 치원과 애증 관계인 라이벌 공수호 역을 맡는다. 수호는 모종의 이유로 소란에게 접근하면서 치원과 소란 사이에 변화를 가져오는 인물이다. 이민재는 넷플릭스 '약한영웅 Class 2', 드라마 '일타 스캔들' 등에 출연했다.최희진은 진월여고 전학생 김리지 역으로 합류한다. 밝고 통통 튀는 성격의 리지는 소란의 룸메이트가 돼 그의 일상에 스며든다. 최희진은 드라마 '천국보다 아름다운', '아이돌아이' 등을 통해 얼굴을 알렸다.'담을 넘지 마시오'는 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr