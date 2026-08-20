BIGBANG "BiiiG" MV / YG Entertainment

BIGBANG "BiiiG" / YG Entertainment

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 데뷔 20주년 기념 신곡 'BiiiG'(빅)으로 국내 주요 음원 차트 정상을 휩쓸었다.지난 19일 오후 6시 발매된 'BiiiG'은 멜론, 지니, 벅스, 바이브 등 국내 주요 음원 플랫폼 실시간 및 주요 차트 1위에 올랐다. 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 이 곡은 8월 20일 오전 8시 기준 차트 정상을 굳건히 지키고 있다.이번 신곡은 빅뱅이 약 4년 4개월 만에 선보이는 신보이자, 데뷔 20주년을 기념해 공개된 곡이다.멜론에서는 발매 단 1시간 만에 'TOP100' 차트 1위로 직행했다. 또한 2026년 발매곡 중 발매 1시간 이용자 수 최다 기록을 세웠으며, 실시간 점유율 최고치를 의미하는 '지붕킥'을 총 9회 달성했다.'BiiiG'은 빅뱅 특유의 독보적인 음악적 색채에 신선한 사운드를 조화롭게 녹여낸 곡이다. 멤버들의 개성 넘치는 래핑과 보컬, 자신감 넘치면서도 재치 있는 언어유희가 돋보이는 가사가 어우러졌다.음원과 함께 공개된 뮤직비디오는 빅뱅의 지난 20년 역사를 오마주한 요소들로 채워졌다. 빅뱅의 시그니처 응원봉을 비롯해 우주를 유영하는 트럭, 2008년 메가 히트곡 '붉은 노을'을 연상시키는 세트장 등이 등장해 시선을 사로잡았다.화려한 퍼포먼스 일부가 담긴 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 및 인기 급상승 음악 차트 1위를 차지했다.이번 컴백은 빅뱅의 또 다른 대형 행보와 맞물려 더욱 주목받고 있다. 빅뱅은 오는 8월 21일부터 고양에서 열리는 3회 차 공연을 시작으로 20주년 기념 월드투어 'BIGBANG 2026~2027 WORLD TOUR '의 포문을 연다.이번 투어는 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 19개 도시에서 총 33회 규모로 펼쳐지며 20주년 축제의 열기를 이어갈 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr