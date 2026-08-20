ENHYPEN "Bloody Paradise" MV Teaser / BELIFT LAB (HYBE)

ENHYPEN "Bloody Paradise" MV Teaser / BELIFT LAB (HYBE)

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 컴백을 하루 앞두고 타이틀곡 'Bloody Paradise'(블러디 파라다이스)의 마지막 뮤직비디오 티저를 공개하며 기대감을 최고조로 끌어올렸다.엔하이픈은 지난 19일 미니 8집 'THE SIN: BLISS'(더 신: 블리스)의 타이틀곡 'Bloody Paradise' 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.뮤직비디오의 전반적인 분위기와 스토리라인에 집중했던 1차 티저와 달리, 이번 2차 티저는 신곡의 퍼포먼스를 전면에 내세웠다. 브라질리언 펑크(Brazilian funk) 특유의 날것 그대로의 리듬에 맞춰 한층 더 와일드해진 군무를 선보였다. 또한 엔하이픈 특유의 절제된 동작과 리드미컬한 댄스 스타일이 어우러지며 곡의 완급 조절을 탁월하게 살려냈다.앞서 엔하이픈은 지난 8일과 9일 열린 'ENHYPEN WORLD TOUR "BLOOD SAGA"' 부산 콘서트에서 'Bloody Paradise' 안무를 최초로 깜짝 공개해 관객들의 폭발적인 반응을 이끌어낸 바 있다.이번 안무는 한 사람을 향한 사랑에 빠져든 뱀파이어의 서사를 몸짓으로 형상화하여, 엔하이픈이 꾸준히 구축해 온 음악과 퍼포먼스, 뱀파이어 스토리텔링 간의 유기적 연결성을 이어간다.새 앨범 'THE SIN : BLISS'는 위험과 역경 속에서도 함께 있는 것 자체가 곧 축복임을 깨달아가는 연인들의 이야기를 담고 있다. 엔하이픈은 이번 음반을 통해 그룹의 확고한 정체성으로 자리 잡은 몰입형 세계관을 더욱 깊이 있게 풀어낼 전망이다.엔하이픈은 오는 21일 'THE SIN : BLISS'를 발매하고 같은 날 KBS2 '뮤직뱅크' 무대를 시작으로 본격적인 컴백 활동에 돌입한다. 아울러 서울 용산구 하이브 사옥에서는 'ENHYPEN "THE SIN : BLISS" POP-UP STORE' 팝업스토어가 함께 오픈된다.한편 'Bloody Paradise' 뮤직비디오 본편은 오는 8월 22일 자정(0시 KST)에 정식 공개될 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr