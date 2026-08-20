사진제공_C2K엔터테인먼트

트로트 가수 성리가 MBN '무명전설' 우승 특전곡 'Sad Rain'를 발매한다.오늘(20일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 성리의 우승 특전곡 'Sad Rain(슬픈 비)'를 발매한다. 이번 신곡은 오직 성리만을 위해 김진룡이 작사, 작곡, 편곡했다. 얼터너티브 록 장르로 한국적 소울이 가미됐다. 누구나 들으면서 가볍게 어깨를 들썩일 수 있는 리듬이 곡 전체의 중심을 든든하게 잡아준다.가사에는 사랑했던 사람과의 이별을 비로 의인화해, 사랑의 아쉬움과 아픔을 달래려는 애틋한 그리움을 녹여냈다. 애절하면서도 강렬한 사운드와 기타 프레이즈는 성리만의 부드러우면서도 파워풀한 보컬 발성을 극대화하도록 세심하게 설계됐다. 'Sad Rain'만의 독보적인 스타일과 신선한 음악적 시도는 새로운 장르의 탄생을 알렸다. 'Sad Rain'은 음원 발매에 하루 앞선 지난 19일 방송된 MBN 예능 프로그램 '전설의 사내'를 통해 신곡 무대가 방송 최초로 전격 공개된 바 있다.한편, 성리는 6번의 긴 오디션 도전 끝에 마침내 '무명전설' 1대 전설로 당당히 등극했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr