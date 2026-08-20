가수 로이킴이 데뷔 후 처음으로 생긴 응원봉을 과시하고 있다. / 사진=로이킴 SNS

사진=로이킴 SNS

가수 로이킴이 반전 운동 취향을 공유했다.로이킴은 지난 19일 자신의 인스타그램에 "턱을 들 힘이 없어요"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 로이킴이 필라테스에 열중하고 있는 모습. 특히 그는 오래 운동을 이어온 듯 기구를 능숙하게 사용하고 있어 눈길을 끌었다.한편 로이킴은 2013년 데뷔 후 '그때 헤어지면 돼', '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면', '달리 표현할 수 없어요' 등 최근까지 꾸준히 신곡을 발매했다. 2021년 해병대 전역 후 MBC 예능 '전지적 참견 시점'과 SBS 예능 '런닝맨' 등에 출연하며 친근하면서도 유쾌한 매력을 보여주고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr