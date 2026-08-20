Vernon in V8 'girlsnboys' Official Visualizer Photo Sketch / SEVENTEEN WEVERSE

SEVENTEEN Vernon and THE8 for V8 / PLEDIS (HYBE)

그룹 세븐틴(SEVENTEEN)의 버논이 솔로 신곡 'I'll Be Back'(아일 비 백)의 깜짝 발매 소식을 알렸다.버논은 지난 7월 열린 '2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE' 무대에서 최초 공개했던 신곡을 오는 8월 20일 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 정식 발표한다.'I'll Be Back'은 뚜렷한 팝 감성과 서정적이고 감미로운 무드가 돋보이는 일렉트로닉 트랙이다. 버논이 직접 작사·작곡에 참여해 팬들을 향한 진심 어린 메시지를 녹여냈다. 특히 발매 당일인 8월 20일 버논이 군 복무를 위해 입대하는 만큼, 이번 깜짝 발표는 팬들에게 더욱 뜻깊은 선물이 될 전망이다.이번 신보는 버논의 폭넓은 솔로 음악 세계를 한층 더 확장한다. 버논은 앞서 유닛 V8의 첫 미니앨범 수록곡 'Lost', 세븐틴 정규 5집 솔로곡 'Shining Star (Vernon Solo)', 믹스테이프 'Black Eye' 등 다채로운 트랙을 통해 독보적인 음악적 역량을 선보여 왔다.개인 작업뿐만 아니라 프로듀싱 영역에서도 두각을 나타내고 있다. 디에잇과 함께 V8 데뷔 미니앨범의 프로듀싱을 주도적으로 이끌었으며, 다양한 장르와 시장의 글로벌 아티스트들과 협업을 꾸준히 이어왔다.이러한 창작 활동을 인정받아 버논은 2024년 한국음악저작권협회 정회원으로 승격된 데 이어, 2025년에는 미국 레코딩 아카데미(Recording Academy)의 투표 회원으로 선정되며 글로벌 음악계 내 영향력을 공고히 했다.한편 버논과 디에잇은 최근 서울 커뮤니티 라디오(Seoul Community Radio)와 FKA 트위그스(FKA twigs)가 주최한 레이브 파티에 참석하는 등, 앨범 프로모션을 넘어선 V8만의 독창적인 행보를 이어가고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr