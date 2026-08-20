'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한, 노재원, 미요시 아야카의 화보가 공개됐다. / 사진제공=하퍼스 바자 코리아

'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한, 노재원, 미요시 아야카의 화보가 공개됐다. / 사진제공=하퍼스 바자 코리아

'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한, 노재원, 미요시 아야카의 화보가 공개됐다. / 사진제공=하퍼스 바자 코리아

'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한, 노재원, 미요시 아야카의 화보가 공개됐다. / 사진제공=하퍼스 바자 코리아

'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한, 노재원, 미요시 아야카의 화보가 공개됐다. / 사진제공=하퍼스 바자 코리아

'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한, 노재원, 미요시 아야카의 화보가 공개됐다. / 사진제공=하퍼스 바자 코리아

'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 단체 화보에서 서로를 견제하는 듯한 긴장감을 드러내며 영화 속 관계를 예고했다. 변요한은 출연을 결정한 뒤 '타짜' 1편의 주역 조승우에게 직접 연락해 응원을 받은 일화도 공개했다.영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)의 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 패션 매거진 하퍼스 바자 9월호를 통해 단체 화보를 공개했다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다. 올해 20주년을 맞은 '타짜' 시리즈의 마지막 작품이다.공개된 화보에는 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 나란히 자리했다. 세 사람은 한 팀처럼 모여 있으면서도 서로를 겨누고 속내를 재는 듯한 분위기를 자아낸다. 영화에서 얽히고설킬 세 인물의 관계를 화보에 옮겨놓은 듯한 구성이 눈길을 끈다.변요한은 처음 시나리오를 읽었던 순간을 떠올리며 "처음 제안을 받았을 때 부담이 컸는데 시나리오를 읽고 두 시간 만에 하겠다고 했다. 머릿속에 영화가 선명하게 그려졌다"고 밝혔다.'타짜'라는 이름이 주는 부담도 적지 않았다. 변요한은 출연을 결정한 뒤 2006년 개봉한 '타짜' 1편에서 고니를 연기한 조승우에게 직접 문자를 보냈다고 한다. 이에 조승우는 "지나간 건 지나간 거야"라는 정 마담의 대사를 답장으로 보내며 새로운 '타짜'를 만들어갈 변요한을 응원했다.노재원은 장태영을 향한 질투와 애증에 휩싸이는 박태영을 연기하며 영화 '아마데우스'를 떠올렸다고 밝혔다. 그는 "누구나 한번쯤은 자신보다 뛰어난 친구를 사랑하면서도 질투해본 적이 있지 않나"라며 "좋아하기 때문에 더 괴롭고 사랑하기 때문에 더 초라해지는 마음을 가진 인물이 박태영"이라고 설명했다.일본 배우 미요시 아야카도 '타짜'의 글로벌 도박판에 합류했다. 넷플릭스 '미친맛집', '아리스 인 보더랜드' 등에 출연한 그는 한국에 대한 애정을 바탕으로 이번 작품의 출연을 결정했다.미요시 아야카는 자신이 연기한 가네코의 "우리 같은 편 할래요?"를 가장 인상적인 대사로 꼽았다. 그는 "다양한 경험을 해온 인물이기에 그 대사에 설득력이 있다"며 "영리하고 자신의 목적을 위해 강한 의지로 나아가지만 사랑이 결여된 사람은 아니다. 그런 인간적인 면에 끌렸다"고 말했다.화보 속 변요한과 미요시 아야카는 묘한 긴장감을 형성한다. 흰 슈트를 입은 변요한이 날카로운 눈빛으로 정면을 응시하는 가운데, 그의 뒤에는 검은 의상을 입은 미요시 아야카가 와인잔을 든 채 자리하고 있다. 얼굴 일부에 그림자가 드리워진 미요시 아야카의 속내를 알 수 없는 표정과 변요한을 지켜보는 듯한 구도가 두 사람의 관계에 궁금증을 더한다.미요시 아야카가 맡은 가네코는 '타짜' 시리즈의 피날레를 장식할 새로운 여성 캐릭터라는 점에서도 눈길을 끈다. 앞서 '타짜'에서 김혜수가 정 마담으로 강렬한 존재감을 남겼고, '타짜-신의 손'에서는 신세경이 허미나 역으로 활약했다. 이번에는 일본 배우 미요시 아야카가 가네코로 합류해 그 계보를 이어갈 예정이다.2006년 첫선을 보인 '타짜' 시리즈는 올해로 20주년을 맞았다. '타짜: 벨제붑의 노래'는 앞선 세 작품과 다른 세계관을 내세워 전편을 보지 않은 관객도 이야기를 따라갈 수 있도록 구성됐다. 허영만 작가의 원작 가운데 영화화를 기다려온 이야기로 알려진 이번 작품은 오는 9월 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr