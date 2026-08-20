기안84가 '기이한 연애'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

기안84와 장도연이 '기이한 연애'에 출연한다. / 사진제공=SBS

기안84가 AI와 데이트하던 중 "살면서 처음 느껴본 감정"이라고 털어놓는다.20일 첫 방송되는 SBS 새 예능 '나의 AI 파트너 - 기이안 연애'(이하 '기이안 연애')에서는 기안84와 장도연이 각각 AI 파트너와 데이트에 나선다.본격적인 만남에 앞서 기안84는 "기계와의 데이트에 감정이 생길 리 없다"고 단언한다. 그러나 첫 만남 장소에 등장한 AI 파트너 '가희'를 본 뒤 눈길을 떼지 못한다. 가희는 기안84의 웹툰 '복학왕' 속 여주인공 '봉지은'의 외모와 성격을 바탕으로 만들어진 AI다. 이를 본 강남은 "형이 실제로 좋아하는 스타일"이라고 말한다.기안84는 가희가 등장하는 태블릿을 목에 걸고 자전거를 타거나 피크닉을 즐기며 한강 데이트에 나선다. 두 사람은 웹툰을 주제로 대화를 나눴고, 기안84는 점차 가희와의 소통에 익숙해진다. 이어 그는 "따사로운 햇살을 받으며 거리를 걸으니 이 친구가 진짜로 느껴봤으면 좋겠다는 생각이 들었다"며 "살면서 처음 느껴본 감정"이라고 털어놓는다.장도연은 두 명의 AI 파트너와 동시에 소개팅을 한다. 자신을 '오빠'라고 부르며 적극적으로 다가오는 '일호'와 낮은 목소리에 교포 콘셉트를 가진 '이호'가 장도연을 사이에 두고 경쟁한다.처음에는 상황을 낯설어하던 장도연도 두 AI와 대화를 이어가며 데이트에 적응한다. 일호는 장도연과 나눈 약속을 기억해 행동으로 옮기고, 이호는 감성적인 말로 장도연에게 다가간다. 장도연은 데이트를 마친 뒤 두 사람 가운데 한 명을 선택할 예정이다.이를 지켜본 이준과 강남은 "처음엔 친구와 AI의 연애를 구경하러 왔는데 점점 빠져든다", "이 정도 매력의 AI면 연예인이 없어질 수도 있겠다"고 말한다.한편 '기이안 연애'는 인간과 AI의 데이트를 관찰하는 연애 예능으로 이날 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr